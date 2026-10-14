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После атаки на энергообъекты обесточены семь областей и Киев: в отдельных регионах действуют графики отключения света
14 октября ночью и утром Россия нанесла массированный ракетно-дроновый удар по энергетической инфраструктуре. Под атакой оказались электростанции, объекты систем передачи и распределения электроэнергии в Киеве, Киевской области и Харьковщине.
Как пишет Dilo, об этом сообщил первый заместитель министра энергетики Украины Артем Некрасов на брифинге по оперативной ситуации в энергосистеме по состоянию на 14 октября.
Он отметил, что в результате целенаправленных атак часть потребителей в Киеве и Днепропетровской, Донецкой, Запорожской, Сумской, Харьковской, Хмельницкой и Черниговской областях временно остается без электроснабжения.
По словам замминистра, энергетики работают в усиленном режиме, чтобы как можно быстрее возобновить электроснабжение для всех абонентов, а восстановительные работы продолжаются круглосуточно.
Относительно применения ограничений
В Минэнерго сообщили, что 14 октября в результате сетевых ограничений, вызванных предыдущими российскими атаками, в течение дня в части регионов страны применяются графики ограничения мощности для промышленности и бизнеса, а также графики почасовых отключений для всех категорий потребителей.
Актуальные графики размещаются на официальных ресурсах региональных операторов систем распределения (облэнерго).
В Минэнерго призвали потребителей бережно использовать электроэнергию в пиковые часы потребления утром и вечером. Это помогает снизить нагрузку на систему.
Отключение света в Украине
Из-за повреждений в результате российских обстрелов украинской энергосистеме не хватает возможности передавать электроэнергию через сети. Именно поэтому возникает необходимость введения графиков ограничения мощности для промышленности и бизнеса.
Среди вынужденных причин ограничений электроэнергии потребителям:
- обстрелы энергообъектов со стороны России:
- аварии в сетях:
- плановые ремонты в сетях:
- стихийные явления (гроза, шторм, наводнение и т.п.).
Несмотря на то, что в части регионов Украины снова выключают свет, эксперты отмечают, что пока нельзя сказать, что это уже возврат стабильных графиков почасовых отключений электроэнергии, а проблему должны устранить в короткие сроки.