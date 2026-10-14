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Росія атакувала залізницю в п’яти областях України: які наслідки

Масована атака на залізницю України:
Росія масовано вдарила по залізниці

У ніч проти 14 жовтня російські війська завдали масованих ударів по залізничній інфраструктурі в Харківській, Київській, Вінницькій, Хмельницькій і Тернопільській областях.

Як пише Dilo, про це інформує голова правління АТ "Укрзалізниця" Олександр Перцовський.

Масована атака на залізницю

Російські війська продовжують масовано атакувати залізничну інфраструктуру України. Під ударами опиняються локомотивні та вагонні депо, ремонтні підприємства, вокзали, станції й рухомий склад.

Цієї ночі атаки охопили одразу п’ять областей - Харківську, Київську, Вінницьку, Хмельницьку та Тернопільську. Ворог завдавав ударів по енергетичних об’єктах, а також створював перешкоди для залізничного сполучення.

Залізничники оперативно відновлювали енергопостачання, а через блокування ключових напрямків негабаритними об’єктами організовували альтернативні маршрути та забезпечували проїзд поїздів.

Завдяки завчасному інформуванню та чіткій евакуації вдалося уникнути людських втрат і травмованих. Водночас матеріальні збитки значні. Роботи з відновлення пошкодженої інфраструктури розпочали вже вранці.

Через балістичну загрозу тимчасово зупиняли рух у столичному залізничному вузлі. Наразі поїзди, затримані з міркувань безпеки, поступово вирушають за маршрутами.

Попри наслідки масованої атаки, залізничне сполучення продовжує працювати, а фахівці докладають зусиль для відновлення пошкоджених об’єктів.

РФ посилила атаки на залізничну інфраструктуру 

Із липня Росія розпочала хвилю масованих ударів по залізничній інфраструктурі України. Основними цілями стали ключові вузлові станції, від яких залежить організація руху поїздів у різних регіонах країни.

Російські безпілотники атакували, зокрема, станції Лозова, Синельникове та Козятин. Удари спрямовані на залізничні вузли по всій країні, що свідчить про спроби порушити роботу транспортної системи.

Під час таких атак пошкоджень можуть зазнавати одразу кілька важливих об’єктів залізничної інфраструктури: енергетичні підстанції, локомотивні депо та пасажирські вокзали. Комплексний характер ударів створює загрозу повноцінному функціонуванню вузлових станцій і залізничного сполучення загалом.

Автор:
Ольга Опенько

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