Охранные компании платят всего 13% от суммы НДС — Гетманцев

В сфере частной охраны в Украине фиксируется критически низкий уровень налоговой дисциплины, несмотря на рост доходов компаний. В первом полугодии 2025 года уровень уплаты НДС в секторе составил всего 13%, что всего на 0,9 п.п. больше, чем за аналогичный период 2024 года.

Об этом сообщает Delo.ua со ссылкой на сообщения председателя парламентского Комитета по вопросам финансов, налоговой и таможенной политики Данила Гетманцева.

Согласно данным, уровень уплаты налога на прибыль в I квартале 2025 года снизился до 0,81%, что на 0,09 п.п. меньше, чем в 2024-м, и на 0,45 п.п. меньше, чем в 2021 году. Общая сумма уплаченного налога на прибыль сократилась с 25,4 млн. грн. в 2021 году до 21,8 млн. грн. в этом году.

Около 30% охранных компаний в 2025 году за несколько месяцев снизили официальные зарплаты работникам на 60–100%. Более трети предприятий показывают среднюю заработную плату ниже минимального уровня, что свидетельствует о широком использовании неофициальной занятости.

По словам Гетманцева, среди компаний с высокими доходами, демонстрирующими признаки занижения заработной платы, были названы: "Ангел чести", "Варта-2020", "Комсервис-Безопасность" и "Всеукраинское объединение безопасности и охраны". По данным мая 2025 года, каждая из них декларировала более 40 млн грн доходов, но уровень заработной платы ниже минимального.

Кроме того, 46,3% компаний отрасли (346 предприятий) демонстрируют налоговую нагрузку ниже среднего уровня по экономике.

За первые пять месяцев 2025 года частный сектор экономики перечислил в бюджет более 1,5 трлн гривен налогов и сборов.