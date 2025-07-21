В Украине выросли экспортные цены на ячмень: что ждать аграриям

На прошлой неделе спрос на фуражный ячмень в Украине оставался на высоком уровне. Экспортные цены на ячмень выросли на 300-400 грн до 10000-10100 грн за тонну ($207-210) с доставкой в черноморские порты, но за крупные партии с быстрой доставкой можно было получить премиальную цену.

Об этом сообщает Delo.ua со ссылкой на данные Электронной зерновой биржи.

Однако, по информации аналитиков биржи, часть трейдеров уже приобрела нужные партии и приостановила активную закупку. Некоторые компании перенесли сроки поставок по своим контрактам с июля на август, поэтому также снизили закупочную активность, что в конце недели снизило цены спроса с максимальных уровней.

По состоянию на 18 июля в Украине с 660,6 тыс. га намолочено 2,18 млн тонн ячменя с урожайностью 3,3 т/га (по сравнению с 3,76 т/га в прошлом году), поэтому прогнозы уменьшения валового сбора подтверждаются. Кроме того, осадки в западных регионах Украины приостановили сбор урожая, что также не будет способствовать наращиванию поставок.

За 19 дней сезона 2025/2026 годов Украина экспортировала только 56 тыс. тонн ячменя против 276 тыс. тонн за аналогичный период в прошлом году, что подтверждает задержку поставок.

Пока зернотрейдеры продолжают покупать ячмень по ценам, превышающим контрактные, поэтому не готовы продавать на мировом рынке новые партии ячменя. В зерновой бирже считают, что украинским фермерам нужно воспользоваться высокими ценами на старте сезона, поскольку позже спрос может рухнуть.

"Затяжные осадки в центральных и особенно в западных регионах Украины увеличат количество фуражной пшеницы и улучшат состояние посевов кукурузы, что будет сдерживать рост цен на фуражный ячмень в ближайшей перспективе", — отметили специалисты.

Ранее сообщалось, что экспортные цены на продовольственную пшеницу в Украине выросли до $212-215 за тонну на фоне задержки уборки урожая и низкой урожайности на юге страны.