В Украине продолжает дорожать фуражный ячмень

Цены на фуражный ячмень на украинском экспортном рынке продолжают расти, сохраняя тенденцию последних недель. 12 февраля в портах Украины наблюдается дальнейшее повышение стоимости зерновой культуры.

Об этом сообщает "АПК-Информ".

Главными факторами роста остаются ограниченное предложение из-за сдерживания продаж аграриями, сезонно низких запасов и устойчивого спроса со стороны импортеров.

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В портах Одессы цены спроса на фуражный ячмень выросли на 1-3 доллара за тонну и сейчас колеблются в пределах 209-221 USD/т CPT-порт. В портах Дуная повышение составило 2-3 доллара, а диапазон цен зафиксирован на уровне 212-215 USD/т CPT-порт.

Интересно, что ячмень сейчас дороже фуражной кукурузы на 3-9 USD/т, тогда как цены на кукурузу составляют 210-218 USD/т CPT-порт. Такая ситуация нетипична для рынка.

При этом минимальные и близкие к ним ценовые показатели остаются в основном декларативными. Ожидается, что дальнейшая динамика будет зависеть от активности украинских аграриев на рынке и международного спроса.

Добавим, фуражный ячмень – это зерно ячменя более низкого качества, которое используется преимущественно для кормления скота и птицы, а не для пищевых или пивоваренных целей.

Также на экспортном рынке Украины сохраняется тенденция удорожания фуражной пшеницы. В портах Большой Одессы и Дуная в течение последней недели закупочные цены на эту культуру продолжили расти.