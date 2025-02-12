В Україні продовжує дорожчати фуражний ячмінь

Ціни на фуражний ячмінь на українському експортному ринку продовжують зростати, зберігаючи тенденцію останніх тижнів. 12 лютого в портах України спостерігається подальше підвищення вартості зернової культури.

Про це повідомляє "АПК-Інформ".

Головними факторами зростання залишаються обмежена пропозиція через стримування продажів аграріями, сезонно низькі запаси та стійкий попит з боку імпортерів.

Скільки коштує фуражний ячмінь

У портах Великої Одеси ціни попиту на фуражний ячмінь зросли на 1-3 долари за тонну і нині коливаються в межах 209-221 USD/т CPT-порт. У портах Дунаю підвищення склало 2-3 долари, а діапазон цін зафіксовано на рівні 212-215 USD/т CPT-порт.

Цікаво, що ячмінь наразі дорожчий за фуражну кукурудзу на 3-9 USD/т, тоді як ціни на кукурудзу становлять 210-218 USD/т CPT-порт. Така ситуація є нетиповою для ринку.

При цьому мінімальні та близькі до них цінові показники залишаються здебільшого декларативними. Очікується, що подальша динаміка залежатиме від активності українських аграріїв на ринку та міжнародного попиту.

Додамо, фуражний ячмінь – це зерно ячменю нижчої якості, яке використовується переважно для годівлі худоби та птиці, а не для харчових чи пивоварних цілей.

Також на експортному ринку України зберігається тенденція здорожчання фуражної пшениці. У портах Великої Одеси та Дунаю протягом останнього тижня закупівельні ціни на цю культуру продовжили зростати.