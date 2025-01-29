Ціни на фуражну пшеницю в Україні продовжують зростати через високий попит

На експортному ринку України зберігається тенденція здорожчання фуражної пшениці. У портах Великої Одеси та Дунаю протягом останнього тижня закупівельні ціни на цю культуру продовжили зростати.

Про це повідомляє "АПК-Інформ".

Основними факторами, що сприяють подорожчанню фуражної пшениці, стали активний попит з боку імпортерів, аналогічне зростання цін на суміжних ринках фуражних зернових, а також попереднє підвищення вартості продовольчої пшениці.

Скільки коштує пшениця

Станом на 29 січня 2025 року в портах Великої Одеси закупівельні ціни на фуражну пшеницю піднялися на 1-4 долари за тонну, досягнувши рівня 210-217 USD/т CPT-порт.

У портах Дунаю ціни зросли на 1-2 долари за тонну порівняно з кінцем минулого тижня і наразі фіксуються в межах 212-218 USD/т CPT-порт.

Крім того, аграрії обмежено пропонують свої запаси на продаж, що додатково стимулює ріст цін.

Додамо, фуражна пшениця – це зерно, яке використовується переважно для годівлі худоби та виробництва комбікормів. Вона відрізняється від продовольчої пшениці нижчими показниками якості, зокрема вмістом білка та клейковини. Однак попит на неї залишається високим, особливо з боку тваринницької галузі та експортерів кормових продуктів.

Нагадаємо, минулого тижня на українському ринку сої спостерігалося підвищення цін. Основними причинами стали зростання цін у портах та скорочення пропозиції сировини на внутрішньому ринку.