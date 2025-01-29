Запланована подія 2

НБУ курс:

USD

42,02

+0,07

EUR

43,78

--0,36

Наличный курс:

USD

42,13

42,08

EUR

44,11

43,91

ТопФінанс-2025

ТопФинанс-2025
Драйверы экономики

Драйверы

экономики
Перспективы рынка труда

Перспективы

рынка труда
Сталеве серцекраїни

Сталеве серце

країни
Економическая ответственность:&nbsp;Топ налогоплательщиков 2024

Економическая ответственность: 

Топ налогоплательщиков 2024
Моя&nbsp;безбарьерность

Моя 

безбарьерность
Є сенс&nbsp;допомагати

Є сенс 

допомагати
путь ветеранов

Адаптация:

путь ветеранов
Категория
Новости
Дата публикации
Переключить язык
Читати українською

Цены на фуражную пшеницу в Украине продолжают расти из-за высокого спроса

Цены на фуражную пшеницу в Украине продолжают расти из-за высокого спроса
Иллюстрация: freepik

На экспортном рынке Украины сохраняется тенденция удорожания фуражной пшеницы. В портах Большой Одессы и Дуная в течение последней недели закупочные цены на эту культуру продолжили расти.

Об этом сообщает "АПК-Информ".

Основными факторами, способствующими удорожанию фуражной пшеницы, стали активный спрос со стороны импортеров, аналогичный рост цен на сопредельных рынках фуражных зерновых, а также предварительное повышение стоимости продовольственной пшеницы.

сколько стоит пшеница

По состоянию на 29 января 2025 года в портах Одессы закупочные цены на фуражную пшеницу поднялись на 1-4 доллара за тонну, достигнув уровня 210-217 USD/т CPT-порт.

В портах Дуная цены выросли на 1-2 доллара за тонну по сравнению с концом прошлой недели и сейчас фиксируются в пределах 212-218 USD/т CPT-порт.

Кроме того, аграрии ограниченно предлагают свои запасы на продажу, что дополнительно стимулирует рост цен.

Добавим, что фуражная пшеница – это зерно, которое используется преимущественно для кормления скота и производства комбикормов. Она отличается от продовольственной пшеницы более низкими показателями качества, в частности содержанием белка и клейковины. Однако спрос на нее остается высоким, особенно со стороны животноводческой отрасли и экспортеров кормовых продуктов.

Напомним, на прошлой неделе на украинском рынке сои наблюдалось повышение цен. Основными причинами стали рост цен в портах и сокращение предложения сырья на внутреннем рынке.

Автор:
Татьяна Гойденко