В Україні зросли експортні ціни на ячмінь: що чекати аграріям

Впродовж минулого тижня попит на фуражний ячмінь в Україні залишався на високому рівні. Експортні ціни на ячмінь виросли на 300-400 грн до 10000-10100 грн за тонну ($207-210) з доставкою до чорноморських портів, але за великі партії з швидкою доставкою можна було отримати преміальну ціну.

Про це інформує Delo.ua з посиланням на дані Електронної зернової біржі.

Однак, за інформацією аналітиків біржі, частина трейдерів вже придбала потрібні партії та призупинила активну закупівлю. Деякі компанії перенесли строки поставок по своїм контрактам з липня на серпень, тому також зменшили закупівельну активність, що наприкінці тижня знизило ціни попиту з максимальних рівнів.

Станом на 18 липня в Україні з 660,6 тис га намолочено 2,18 млн тонн ячменю з урожайністю 3,3 т/га (порівняно з 3,76 т/га торік), тому прогнози зменшення валового збору підтверджуються. Крім того, опади у західних регіонах України призупинили збирання врожаю, що також не сприятиме нарощуванню поставок.

За 19 днів сезоу 2025/2026 років Україна експортувала лише 56 тис. тонн ячменю проти 276 тис. тонн за аналогічний період торік, що підтверджує затримку поставок.

Наразі зернотрейдери продовжують купувати ячмінь за цінами, які перевищують контрактні, тому не готові продавати на світовому ринку нові партії ячменю. В зерновій біржі вважають, що українським фермерам потрібно скористатись високими цінами на старті сезону, оскільки пізніше попит може обвалитись.

"Затяжні опади у центральних і, особливо, у західних регіонах України збільшать кількість фуражної пшениці та покращать стан посівів кукурудзи, що буде стримувати зростання цін на фуражний ячмінь в найближчій перспективі", — зазначили фахівці.

Раніше повідомлялося, що експортні ціни на продовольчу пшеницю в Україні зросли до $212-215 за тонну на тлі затримки збирання врожаю та низької врожайності на півдні країни.