На мировом рынке наблюдается избыток газа после его продолжительного дефицита

Мировой рынок переполнен природным газом, что привело к снижению цен и созданию избытка топлива как в Европе, так и в Азии. Такая тенденция может сохраниться по крайней мере на следующие несколько недель.

Такое насыщение рынка газом в течение последнего года было редким, поскольку война в Украине перевернула энергетические рынки, а Европа поспешила найти как можно больше альтернативных источников снабжения, пишет Вloomberg.

Сейчас запасы газа возобновились по всей Европе в результате преимущественно мягкой зимней погоды и усилий по сокращению потребления. Танкеры, наполненные сжиженным природным газом – временный промежуток в замене утраченных потоков российских трубопроводов – теперь часто неделями простаивают в море.

Издание сообщает, что спрос на газ обычно падает с окончанием отопительного сезона, прежде чем жаркая погода увеличит потребность в охлаждении позже летом. Затем топливо в основном поступает в хранилища для подготовки к следующему сезону, но в этом году заполнение хранилищ в Европе может быть завершено уже в конце августа.

"Похоже, что существует избыток газа, который должен поддерживать давление на цены сжиженного газа в следующие несколько недель, потенциально подтолкнув контрольные показатели несколько ниже", - сказал Талон Кастер, энергетический аналитик Bloomberg Intelligence.

Отмечается, что цены на газ в Европе и Азии значительно превышают средние показатели за последние десять лет, что свидетельствует о возможном беспокойстве по поводу того, что нынешнее перенасыщение может исчезнуть.

Тем временем мировой экспорт сжиженного газа возобновился в марте до исторического максимума частично из-за возобновления производства в США. Дополнительное предложение способствует снижению цен, поскольку трейдеры пытаются найти место для доставки.

Однако страны Балтии и Нидерланды планируют прекратить импорт сжиженного газа из России.