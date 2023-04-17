На світовому ринку спостеріається надлишок газу після його тривалого дефіциту

Світовий ринок переповнений природним газом, що призвело до зниження цін і створення надлишку палива як у Європі, так і в Азії. Така тенденція може зберегтися принаймні на наступні кілька тижнів.

Таке насичення ринку газом протягом останнього року було рідкісним, оскільки війна в Україні перевернула енергетичні ринки, а Європа поспішила знайти якомога більше альтернативних джерел постачання, пише Вloomberg.

Зараз запаси газу відновилися по всій Європі в результаті переважно м’якої зимової погоди та зусиль скоротити споживання. Танкери, наповнені зрідженим природним газом — тимчасовий проміжок у заміні втрачених потоків російських трубопроводів — тепер часто тижнями простоюють в морі.

Видання повідомляє, що попит на газ зазвичай падає із закінченням опалювального сезону, перш ніж спекотна погода збільшить потребу в охолодженні пізніше влітку. Потім паливо в основному надходить у сховища для підготовки до наступного сезону, але цього року заповнення сховищ в Європі може бути завершено вже наприкінці серпня.

"Схоже, що існує надлишок газу, який має підтримувати тиск на ціни зріджений газ у наступні кілька тижнів, потенційно підштовхнувши контрольні показники трохи нижче", — сказав Талон Кастер, енергетичний аналітикBloomberg Intelligence.

Зазначається, що ціни на газ в Європі та Азії значно перевищують середні показники за останні десять років, що свідчить про можливе занепокоєння щодо того, що нинішнє перенасичення може зникнути.

Тим часом світовий експорт зрідженого газу відновився в березні до історичного максимуму частково через відновлення виробництва в США. Додаткова пропозиція сприяє зниженню цін, оскільки трейдери намагаються знайти місце для доставки.

Проте, країни Балтії та Нідерланди планують припинити імпорт зрідженого газу з Росії.