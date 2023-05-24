Кудрицький розповів, коли Україна відновить експорт електроенергії

Голова правління НЕК "Укренерго" Володимир Кудрицький розповів, що після перегляду балансу енергосистеми, який відбудеться наступного тижня Україна, можливо, зможе відновити експорт електроенергії.

Про це він розповів в ефірі телеканалу "1+1".

Протягом останнього тижня "Укренерго" не експортувало енергію до Європи, оскільки вона була необхідною для забезпечення всіх потреб українських споживачів.

За його словами, теперішнє призупинення експорту електроенергії це тимчасове явище, воно не є аналогічним до того, що прийнялося 11 жовтня минулого року, коли через початок атаки РФ по критичній інфраструткурі було повністю припинено експорт на невизначений термін.

"Зараз це ситуативне рішення, яке прийнято Укренерго для забезпечення постачання електроенергії українським громадянам і бізнесу. Ми очікуємо, що з вихідних або з наступного тижня буде переглянутий баланс і, можливо, експорт відновиться в певних обмежених обсягах", - сказав Кудрицький.

Нагадаємо, 22 травня "Укренерго" повідомляло, що у нічні години при зниженому споживанні відбувався експорт електроенергії у Молдову та Польщу.