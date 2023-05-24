Кудрицкий рассказал, когда Украина возобновит экспорт электроэнергии

Председатель правления НЭК "Укрэнерго" Владимир Кудрицкий рассказал, что после пересмотра баланса энергосистемы, который состоится на следующей неделе, Украина, возможно, сможет возобновить экспорт электроэнергии.

Об этом он рассказал в эфире телеканала "1+1".

В течение последней недели "Укрэнерго" не экспортировало энергию в Европу, поскольку она была необходима для обеспечения всех потребностей украинских потребителей.

По его словам, нынешняя приостановка экспорта электроэнергии это временное явление, оно не аналогично тому, что принялось 11 октября прошлого года, когда из-за начала атаки РФ по критической инфраструткуре, экспорт был полностью прекращен на неопределенный срок.

"Сейчас это ситуативное решение, которое принято Укрэнерго для обеспечения поставки электроэнергии украинским гражданам и бизнесу. Мы ожидаем, что с выходных или на следующей неделе будет пересмотрен баланс и, возможно, экспорт возобновится в определенных ограниченных объемах", - сказал Кудрицкий.

Напомним, 22 мая "Укрэнерго" сообщало, что в ночные часы при пониженном потреблении происходил экспорт электроэнергии в Молдову и Польшу.