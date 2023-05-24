Экспорт электроэнергии из Украины приостановили: необходима для собственных нужд

Украина приостановила экспорт электрической энергии и не осуществляет ее импорт. Об этом 24 мая сообщила пресс-служба НЭК "Укрэнерго".

Как пояснили в компании, отсутствие экспорта электроэнергии связано с необходимостью покрыть внутренние потребности Украины в потреблении в течение суток и обеспечить резервы на вечерние часы максимального потребления.

Что касается последствий российских атак на энергосистему, то "Укрэнерго" сообщили, что ситуация вблизи линии фронта остается сложной. В очередной раз из-за обстрелов и повреждений сетей облэнерго были обесточены потребители в Донецкой и Сумской областях.

Кроме того, в результате отключения одной из линий облэнерго ограничена выдача мощности электростанции на востоке страны. Повреждений в сети "Укрэнерго" за последние сутки нет.

В компании отметили, что сейчас производимой электроэнергии хватает для покрытия потребностей потребителей. Имеющиеся ресурсы воды позволяют гидроэлектростанциям работать в течение всех суток, а также увеличивать свою генерацию для покрытия утренних и вечерних пиков потребления, для чего привлекаются и мощности тепловых электростанций.

Однако половодье постепенно снижается, что будет влиять на работу гидроэлектростанций. В дневные часы активно работают солнечные и ветровые электростанции. Постепенно выходят в ремонт энергоблоки атомных и тепловых электростанций.

Напомним, 22 мая "Укрэнерго" сообщало, что в ночные часы при пониженном потреблении происходил экспорт электроэнергии в Молдову и Польшу.