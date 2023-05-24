Експорт електроенергії з України призупинили: необхідна для власних потреб

Україна призупинила експорт електричної енергії й не здійснює її імпорт. Про це 24 травня повідомила пресслужба НЕК "Укренерго".

Як пояснили в компанії, відсутність експорту електроенергії пов’язана з необхідністю покрити внутрішні потреби України у споживанні протягом всієї доби та забезпечити резерви на вечірні години максимального споживання.

Щодо наслідків російських атак на енергосистему, то в "Укренерго" повідомили, що ситуація поблизу лінії фронту залишається складною. Вкотре через обстріли та пошкодження мереж обленерго були знеструмлені споживачі на Донеччині та Сумщині. Фахівці оперативно відновлюють живлення за безпекової ситуації.

Крім того, внаслідок відключення однієї з ліній обленерго наразі обмежена видача потужності електростанції на сході країни. Пошкоджень у мережі "Укренерго" за останню добу немає.

У компанії зауважили, що наразі виробленої електроенергії вистачає для покриття потреб споживачів. Наявні ресурси води дозволяють гідроелектростанціям працювати протягом усієї доби, а також збільшувати свою генерацію для покриття ранкових та вечірніх піків споживання, для чого залучаються й потужності теплових електростанцій.

Однак водопілля поступово знижується, що впливатиме на роботу гідроелектростанцій. У денні години активно працюють сонячні та вітрові електростанції. Поступово виходять у ремонт енергоблоки атомних та теплових електростанцій.

Нагадаємо, 22 травня "Укренерго" повідомляло, що у нічні години при зниженому споживанні відбувався експорт електроенергії у Молдову та Польщу.