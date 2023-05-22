Понад 5 грн за кіловат: у НКРЕКП порахували ринкову ціну на електроенергію для споживачів

Ринкова ціна на електроенергію для кінцевих споживачів є значно вищою за фіксовані ціни для населення, та на сьогодні становить понад 5,5 грн/кВт∙год. Про це повідомила Нацкомісія з регулювання у сферах енергетики й комунальних послуг (НКРЕКП) у відповідь на запит ExPro.

Регулятор зазначив, що чинний тариф на електроенергію для населення покриває лише 28% витрат на її виробництва, транспортування та сплату податків.

Як пояснили в НКРЕКП, ринкова ціна складається з:

середньозваженої ціни купівлі-продажу електроенергії на ринку "на добу наперед" за квітень 2023 року – 2,81 грн/кВт∙год (без урахування податку на додану вартість);

тарифу на послуги з передачі з 01.04.2023 – 0,43 грн/кВт∙год (без урахування ПДВ);

середньозваженого тарифу на послуги з розподілу електричної енергії для другого класу напруги з 01.04.2023 – 1,32 грн/кВт∙год (без урахування ПДВ);

середньозваженого тарифу на послуги постачальника універсальних послуг – 0,115 грн/кВт∙год (без урахування ПДВ); податку на додану вартість (20 %).

Наразі середньозважена фіксована ціна на електричну енергію для населення становить 1,56 грн/кВт год з урахуванням ПДВ. 1,44 грн/кВт⋅год платять ті, хто споживає до 250 кВт⋅год на місяць, а 1,68 грн/кВт⋅год – ті, в кого показники більші.

Нагадаємо, що наприкінці квітня Кабінет міністрів України вкотре відтермінував підвищення тарифів на електроенергію для населення. Дію фіксованої ціни зберегли до 31 травня.

У Міністерстві енергетики виступають за встановлення нових тарифів. Очільник відомства Герман Галущенко розповідав, що це може стати одним із способів відновлення енергосистеми після руйнувань та пошкоджень, які завдала РФ.