В Україні планують створити порядок захисту вразливих споживачів електроенергії

Національна комісія, що здійснює державне регулювання у сферах енергетики та комунальних послуг (НКРЕКП) ініціювала впровадження порядку захисту вразливих споживачів електричної енергії. Регулятор направив уряду відповідного листа разом з пропозиціями.

Про це повідомила пресслужба НКРЕКП.

Регулятор пропонує уряду врегулювати питання захисту вразливих споживачів електричної енергії шляхом:

визначення категорій вразливих споживачів за певними ознаками;

запровадження механізмів обліку, моніторингу та контролю за належністю споживачів до категорії вразливих;

вжиття спеціальних заходів захисту від відключення електричної енергії у вразливих споживачів.

Мета такої ініціативи полягає в тому, щоб задовольнити потреби таких споживачів в електроенергії протягом певних періодів. Ініціатива також передбачає надання адресної допомоги вразливим споживачам, які відносяться до категорії енергетично бідних.

"Створення такого документа відповідає міжнародним зобов՚язанням України, у тому числі Директивам ЄС у сферах енергетики та комунальних послуг в частині соціального захисту певних верств населення та передбачено статтею 61 Закону України "Про ринок електричної енергії", — додали в НКРЕКП.

Нагадаємо, нещодавно уряд з метою соціального захисту населення від підвищення тарифів вирішив продовжити дію фіксованої ціни на електричну енергію для побутових споживачів до 31 травня.

Водночас міністр енергетики Герман Галущенко заявив, що підвищення тарифів на електроенергію "може бути одним із рішень для відновлення енергосистеми", і це питання наразі обговорюється. За його словами, "чого тільки не пишуть зараз: і 6 гривень/кВт⋅год, і 8 грн гривень/кВт⋅год".