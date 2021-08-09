Как желание власти снизить тарифы на электричество может убить украинскую энергосистему

В конце прошлого года правительство повысило цены на электроэнергию для населения до 1,68 грн/кВт⋅ч и отменило ряд льгот на электроэнергию. Льготная цена должна была действовать до конца отопительного сезона, то есть до 30 апреля, а затем должна была подняться. И хотя объективно стоимость электричества для населения должна была вырасти в 2021 году, власти все же отказались идти на такой непопулярный шаг и продлили льготную цену в 1,68 грн/кВт⋅ч по сей день.

И это оправданно. В мире наблюдается рост цен на сырьевые ресурсы, в том числе на газ. При этом в конце мая правительство отменило спецобязательства "Нафтогаза" по отношению к теплокоммунэнерго, что в свою очередь может привести к росту тарифов на отопление и горячую воду на 30-40%. На фоне этого поднятие цен на электричество может вызвать обнищание населения, и так пострадавшего из-за пандемии, но самое главное — ударит по репутации первых лиц страны.

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Не стоит забывать, что украинская электроэнергетика едва ли не самая проблемная отрасль. Здесь тоже играют факторы сырьевого суперцикла: запасов угля на складах украинских ТЭС немного. Существуют проблемы и в атомной энергетике, которая является главной рабочей лошадкой, обеспечивающей низкие цены для населения. В общем, есть довольно много факторов, которые говорят о дисбалансе на рынке электроэнергии, а также о том, что существующую модель PSO пора менять.

В конце апреля министр энергетики Герман Галущенко пообещал разработать новую модель PSO, которая позволила бы устранить дисбаланс на рынке, а также снизить цену на электричество для тех украинских граждан, которые потребляют до 100 кВт-ч в месяц. Однако новая модель так и не была разработана и цена в 1,68 грн/кВт⋅ч действует до сих пор.

Однако в начале августа Минэнерго решило представить новую модель спецобязательств, которая позволила бы снизить цену с нынешней 1,68 грн/кВт⋅ч до 1,44 грн/кВт⋅ч. Эту модель предлагалось ввести до конца будущего отопительного сезона, то есть до 30 апреля 2022 года.

Все бы ничего, но сделать это предполагалось за счет обновления электросетей. Решение очень сомнительное, учитывая, что украинские электросети строили еще в советское время, поэтому они очень изношены. Исправить ситуацию должно было введение RAB-стимулирования, которое позволило бы операторам систем распределения электроэнергии аккумулировать деньги, чтобы вложить их в модернизацию сетей.

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Инициатива Минэнерго, которая может все лишь усугубить

По словам главы ассоциации "Умные электросети" Александра Баранюка, решение снизить тарифы за счет модернизации сетей инициировали в Минэнерго с целью создания новой модели PSO. Кроме "Энергоатома" и "Укргидроэнерго" предлагалось задействовать также оператора системы передач и операторов систем распределения.

"Электроэнергия на РСВ стоит 4 грн/кВт⋅ч, у нас сейчас 1,68 грн. Правительство планирует еще больше снизить цену за счет компенсации от "Энергоатома" и "Укргидроэнерго". Теперь Кабмин хочет, чтобы компенсировали и негосударственные компании, которые не являются государственными, государственных только шесть", — говорит Баранюк.

Он отмечает, что ОСР — это естественные монополии, которые регулируются НКРЭКУ, и все их тарифы устанавливаются регулятором. При этом есть схема, по которой они должны найти деньги, чтобы компенсировать цену для населения.

"Государство утвердило стимулирующие RAB-тарифы и наконец позволило ОСР инвестировать в модернизацию и развитие сетей. Наши энергосети были построены еще в 60-70-е годы, их износ составляет 50% и более. Из-за этого средняя продолжительность отключения каждого потребителя за год составляет 700 минут. А, в сельской местности Черниговской области она может достигать 2000 минут. Это ужасный показатель. В Германии он составляет 17 минут, а в Польше 180", — отмечает Баранюк.

В свою очередь директор специальных программ НТЦ "Психея" Геннадий Рябцев считает, что презентованная Минэнерго модель спецобязательства еще больше усугубит проблемы на рынке электроэнергии.

К тому же, по словам эксперта, есть план, в соответствии с которым Объединенная энергосистема Украины должна быть синхронизирована с системой континентальной Европы. И чем дальше будут сохраняться всевозможные льготы и преференции на рынке электроэнергии, тем сложнее будет интегрироваться в европейскую энергосистему.

"Это ведь не только техническая сторона, это составляющая, которая определяется директивой о рынке электроэнергии, о правилах работы рынка. Если кто-то считает, что правила рынка можно будет в полном объеме ввести за полгода, потому что в 2023 году будет осуществлена синхронизация, то он сильно заблуждается", — говорит эксперт.

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Юридическая сторона вопроса гласит, что закон будет нарушен

При этом Рябцев считает, что такое решение противоречит закону Украины о рынке электроэнергии, поскольку операторы систем распределения не имеют никакого отношения к ценам на электроэнергию как к товару.

"Именно из-за этого были разделены строчки в платежках. Есть цена электроэнергии как товара, а есть тариф на передачу. У облэнерго нет средств на модернизацию. Очень сложно, но все-таки было принято решение о RAB-стимулировании. Но теперь смысл теряется. Это недальновидность, это путь к разрушению системы. Нельзя десятилетиями не вкладывать в поддержание безопасности сложных сооружений. Это приведет к тому, что системы будут выходить из строя, причем одновременно", — отмечает Рябцев.

С ним согласен и Баранюк. Он отмечает, что это противоречит Соглашению об ассоциации Украины и Европейского Союза: "Одна из европейских директив, которые мы ратифицировали, говорит, что нельзя перекрестно субсидировать те компании, которые занимаются производством электроэнергии, и те, которые занимаются ее распределением. А здесь получается, что за счет тех, кто распределяет электричество, мы помогаем другим. Каждый должен заниматься своим. В этом была цель анбандлинга".

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"Подарок" на День Независимости или давление на облэнерго

По мнению энергетического обозревателя Игоря Маскалевича, идея продления PSO вполне ожидаема: "Было понятно, что если PSO не отменят в августе, то его могут затянуть до конца года, а то и до конца отопительного сезона, потому что отопительный сезон ожидается проблемным. И это зависит не столько от Кабмина, сколько от погодных условий", — говорит Маскалевич.

По его словам, решение снизить цену на электричество для населения было принято в связи с 30-й годовщиной независимости: сделать украинцам своеобразный подарок и завоевать немного популярности.

Маскалевич считает, что данная инициатива может быть попыткой создания механизма давления на облэнерго. Идея не нова, она родилась еще во времена премьерства Юлии Тимошенко.

"Это связано с тем, мы выработали ресурсы, которыми можно сдерживать рост тарифов для населения. Поднимать тарифы для промышленности не стоит, так как они уже близки к европейским", — отмечает обозреватель.

Степан Крьока, специально для Delo.ua