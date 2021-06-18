Населению потребляющему электроэнергию до 100 кВт/ч будет уменьшен тариф, — Галущенко

Министр энергетики и угольной промышленности Герман Галущенко заявляет, что тарифы на электроэнергию для населения будут уменьшены для тех кто потребляет до 100 кВт-ч. Об этом он сказал в ходе часа вопросов к правительству в Верховной раде, сообщает пресс-служба Минэнерго.

"Мы выделяем населения, потребляющего до 100 кВт-ч. На сегодня это около 41% потребителей с 16900000 домохозяйств. Проект нового ПСО предусматривает защиту этой категории населения из-за уменьшения тарифа", — сказал министр.

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По его словам, новая модель будет предусматривать дифференцированный тариф в зависимости от категорий населения и защиту социально уязвимых слоев, и одновременно должен обеспечить возможность для компаний-производителей электроэнергии проводить модернизацию оборудования. Вместе эти шаги откроют окно возможностей для привлечения инвестиций в компании отрасли, а для частных потребителей — для проведения мероприятий по энергосбережению.

Напомним, что Национальная комиссия по госрегулированию рынков энергетики и коммунальных услуг сохранила с 1 апреля тариф на передачу электроэнергии "Укрэнерго" с 1 апреля на прежнем уровне — 293,93 грн/МВт∙ч.

Тем временем Кабинет министров продлил до 30 июня возложение спецобязательств на участников рынка электроэнергии, предполагающих сохранение тарифа на электричество для бытовых потребителей на уровне 1,68 грн/кВт⋅час. При этом экспертное сообщество считает, что данный тариф будет продлеваться и в дальнейшем, а полноценный рынок электроэнергии для населения в ближайшее время введен не будет.

В свою очередь, Министерство энергетики намерено до 1 июля представить новую модель возложения спецобязательств на участников рынка для обеспечения электроэнергией бытовых потребителей.