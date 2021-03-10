НКРЭКУ решила не повышать тариф на передачу электроэнергии с 1 апреля

Национальная комиссия, осуществляющая государственное регулирование в сферах энергетики и коммунальных услуг (НКРЭКУ) решила оставить неизменным тариф "Укрэнерго" на передачу электроэнергии с 1 апреля 2021 года на уровне 293,93 грн за МВт/ч.

Соответствующее постановление она приняла на своем заседании 10 марта.

Подпишитесь на канал DELO.UA

При этом свое решение регулятор аргументировал появлением других компенсационных источников в НЭК "Укрэнерго" для обслуживания кредитов госбанков общей суммой 10,25 млрд грн.

"Основными факторами того, что удалось и заложить расходы на кредит, и сохранить тариф на текущем уровне, являются курсовые разницы. Главное, что мы видим тенденцию на снижение объема выработки электроэнергии возобновляемыми источниками энергии против прогнозного баланса", — заявил во время заседания председатель НКРЭКУ Валерий Тарасюк.

Он также призвал участников рынка "активизироваться в здоровом лоббизме" в выполнении норм законодательства относительно финансирования не менее 20% компенсационных выплат возобновляемых источников энергии (ВИЭ) из госбюджета.

В то же время Тарасюк допустил повышение тарифа на передачу для НЭК "Укрэнерго" с третьего квартала 2021 года в случае, если деньги из госбюджета на финансирование "зеленой" генерации не будут выделены.

"Согласно нашим прогнозам, уже с третьего квартала нам, наверное, не удастся оставить тариф на текущем уровне, если мы все вместе не присоединимся к практическому применению этой нормы", — резюмировал он.

Ранее комиссия рассматривала несколько вариантов повышения тарифа. Так, предварительно предлагалось повышение тарифа на 2,2% до 300,60 грн с целью обслуживания компанией процентов по кредитам АО "Ощадбанк" и АБ "Укргазбанк". Также на обсуждение выносилось предложение по его повышению на 7,5%.

Напомним, тариф на передачу электроэнергии "Укрэнерго" может вырасти на 7,5% до 316,08 грн/МВт-ч с 1 апреля — 2 марта состоится открытое обсуждение.

Как сообщалось, "Укргидроэнерго" планирует построить системы накопления электроэнергии и солнечных станций на гидроэлектростанциях.