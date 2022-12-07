"Соль разъела": в Николаеве придется заменить значительную часть системы водоснабжения

Около полугода жители Николаева централизованно получали соленую воду, в результате трубы значительно повреждены. Теперь в городе придется заменить около 250 км труб разного диаметра, в том числе – на 140 см.

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Об этом сообщил гендиректор КП "Николаевводоканал" Борис Дуденко, передает LIGA.net.

Водоснабжение в Николаеве было приостановлено 12 апреля без уведомления. Это произошло из-за разрушения пресного водопровода из Днепра. С тех пор город использовал почти полгода соленую воду из Бугского лимана.

Непригодная для употребления вода начала разрушать трубы. Теперь ущерб от использования соленой воды гендиректор КП "Николаевводоканал" оценил в миллиарды гривен.

"Восстановление (пресного – Delo. ua ) водоснабжение не остановит начавшийся процесс коррозии. Это вред, который нанесен и уже неотвратим. Это не "заживет", - объяснил Дуденко.

Ранее мэр Николаева Александр Сенкевич объяснял, почему невозможно оперативно ликвидировать последствия прорыва трубы. Выяснилось, что водопровод до Николаева — две параллельные трубы диаметром 1,4 метра. Вес одного погонного метра труб 800 кг. Поэтому для заметы отрезка в 10 метров (это 8 тонн), нужно пригнать на место кран, а это не так просто в условиях войны.