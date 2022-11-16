Расширять зерновое соглашение на Николаевский порт пока опасно, - городской голова Сенкевич

Николаевский городской голова Александр Сенкевич рассказал Delo.ua, как сейчас живет прифронтовый город и как он готовится к зимним холодам. Он считает, что пока россияне имеют возможность обстреливать морские выходы из города, расширять "зерновое соглашение" на Николаевский порт опасно.

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Сенкевич мечтает о Николаеве будущего, и говорит, что после войны у города будет огромный потенциал для развития логистики и машиностроения. Но сейчас городские власти решают более приземленные вопросы. Такие как устройство пунктов обогрева и обеспечение жителей питьевой водой в условиях возможного блекаута.

За все время войны Николаев не обстреливал всего 46 суток. Российские военные попадали почти в каждый район, а в апреле российская ракета перебила водопровод, оставив город без питьевой воды. С февраля почти полумиллионный Николаев покинула большую часть населения. Однако даже сейчас в городе живет около 230 тысяч человек, которых нужно обеспечить теплом, водой, электричеством, продуктами питания и лекарствами.

Скажите, после освобождения Херсона, что меняется для Николаева? Вы уже не прифронтовый город?

За все время войны мы в Николаеве считаем суток, когда не находимся под обстрелом. Пока таких суток у нас 46. Все остальные дни войны нас атакуют. Сначала это были кассетные снаряды, затем ствольная артиллерия типа Пион, а последние четыре месяца нас регулярно атакуют ракетными комплексами С-300. Радиус поражения этих комплексов позволяет россиянам бить по нам и с правого, и с левого берега Херсона. То есть, несмотря на освобождение Херсона, мы и дальше будем под обстрелами. Доказательством этого является обстрел в ночь на 11 октября. Нас обстреляли в три часа ночи, выпустили четыре ракеты С-300. Три из них упали в индустриальную зону на окраине города, а одна попала в пятиэтажное здание и разрушила один подъезд с первого по пятый этаж. Спасатели вытащили оттуда шесть тел и двух человек госпитализировали. К сожалению, один человек умер в больнице. То есть, за одну ночь мы потеряли семь николаевцев и одного удалось спасти. В общей сложности за время войны россияне убили 156 гражданских лиц.

Как многие люди остались в городе после начала войны? Много ли уехало?

До войны здесь проживало 486 тысяч человек, почти полмиллиона. На сегодняшний день мы регистрируем около 220-230 тысяч человек. Мы определяем эту цифру по объемам мусора, который создают люди и по объему потребления воды. Сейчас я рекомендую людям уезжать, потому что близится зима. Обстрелы могут усиливаться, а будут стрелять по объектам критической инфраструктуры: котельным и электрическим подстанциям.

А работа в городе?

В городе проблемы с работой. Крупные предприятия не работают по соображениям безопасности – в крупные предприятия прилетают ракеты. Сегодня не работает большой и средний бизнес. Остается малый бизнес и микробизнес: кафе, торговля продуктами питания, рынки. За поступлениями налогов на доходы физических лиц (НДФЛ) мы видим, что людей сейчас работает немного. А вот коммунальные предприятия и предприятия критической инфраструктуры работают все. В городе есть свет, газ, вода, хоть и техническая, а также работает общественный транспорт.

А что с большими предприятиями? Они на консервации?

Их постоянно обстреливают. Например, Николаевский глиноземный завод находится на окраинах города ближе к Херсону, поэтому туда очень часто прилетают различные снаряды. Все крупные заводы сейчас остановлены и находятся на консервации. А люди, которые у них работали или находятся за пределами Николаева, или выведены за штат без сохранения заработной платы. Мы организовались с программой ООН и UNICEF, чтобы обеспечить этих людей продовольствием и финансовой помощью.

Сейчас звучат тезисы о том, чтобы расширить "зерновое соглашение" на николаевские порты. Как это сейчас реально?

Я не военный, а городской голова. Но я думаю, что освобождение материковой части Николаевской области не делает освобожденной ту часть Николаевщины, до которой можно добраться по морю. Речь идет о Кинбурнской косе, до которой можно добраться через Херсонскую область, через Голую Пристань. На этой косе россияне разместили свои ракетные комплексы. Они могут обстреливать выход из Николаева, из реки Южный Буг в Днепро-Бугский канал. Это означает, что любое вышедшее из Николаевского порта судно можно будет достать обычной артиллерией типа ГРАД. Поэтому я думаю, что использовать Николаевский торговый порт сегодня опасно. Что касается вывоза зерна, то сегодня он проходит, все владельцы грузов вывозят зерно портов Большой Одессы.

В каком состоянии сейчас портовая инфраструктура? Были сообщения об обстрелах китайского терминала, были обстрелы порта Ника-Терра, они смогут возобновить свою работу?

Порт постоянно обстреливают. Кажется, за всю войну пять или шесть больших бочек с маслом были уничтожены. В общем, если взять город Николаев, и наложить на него сетку, то создается впечатление, что в каждую клетку сетки россияне стреляют, чтобы закрыть весь город. Конечно большое количество снарядов попадает на территорию порта, но я не думаю, что повреждения являются критическими. Мы их восстановим после войны.

У вас уже есть какое предварительное видение того, как восстанавливать экономику города после войны? Вы оценивали, как улучшить инвестклимат в послевоенном городе? Может, были предварительные переговоры?

Сегодня больше всего на инвестиционную привлекательность влияет деятельность Вооруженных сил Украины и их активная работа в направлении отстранения россиян подальше от Николаева. Сейчас мы работаем с Правительством Дании и консультантами датской компании Covi. Решили начать со смены генплана. После того, как мы отработаем генплан и сможем посмотреть, как будет выглядеть Николаев будущего, у нас будет план краткосрочных действий, в том числе восстановление объектов, которые будут давать нам возможность зарабатывать. Сейчас, общаясь с иностранными компаниями, я говорю им, что мы не хотим быть страной, которая просит деньги. Мы хотим создать здесь рабочие места, потому что Украина после войны это большой рынок сбыта, дешевая рабочая сила, дешевая земля и простой способ заката инвестиций. Мы хотим быть партнерами, мы хотим просить об инвестициях. Планируем даже менять программы обучения наших технических специалистов, чтобы подготовить их к работе по европейским стандартам.

Каким вы видите Николаев грядущего? Какие отрасли вы планируете развивать?

Не использовать наше территориальное положение неправильно. Следует усиливать наши транспортно-логистические коридоры, расширять выход к морю и развивать нашу транспортно-логистическую инфраструктуру. Я очень надеюсь, что после войны будут изменения, о которых я уже говорил семь лет. Чтобы портовая инфраструктура приносила Николаеву деньги, а пока она приносила только развал. Мы из портов всегда получали только НДФЛ, а все остальные налоги и сборы забирает государственный бюджет и Администрация морских портов. Также мы будем развивать машиностроение. Мы понимаем, что Николаеву, как и всей Украине после войны, потребуется транспорт и объекты инфраструктуры. А в Николаеве у нас есть и база и специалистов, и университет, который будет готовить таких специалистов для восстановления нашего государства. Для развития машиностроения немаловажную роль играет фактор логистики – наши порты могут принять что угодно, поэтому в городе можно развивать крупноузловую сборку.

Как вообще работают коммунальные службы? В одном из интервью вы говорили, что у вас есть дефицит кадров, и вам помогают бригады из других областей. Ситуация не изменилась?

Люди, которые у нас остались на коммунальных предприятиях, работают каждый по своему направлению: водоканал, теплокоммунэнерго. Но нам просто не хватает рук забивать окна. У нас много домов без окон и для того, чтобы подогреть их зимой, забиваем окна ОСБ плитами. Вставлять стекло сейчас нецелесообразно, поскольку оно будет разбито при новых прилетах. Мы получаем плиты от наших датских партнеров. Кстати, когда мы говорим о возобновлении с нашими партнерами, мы сразу говорим, что нам не нужны деньги. Когда будут деньги, будут и постоянные истории о коррупции. Мы выбираем проект и передаем его нашим партнерам, а они уже выделяют деньги и осуществляют закупки, контроль качества. Так мы сейчас получаем эти ОСБ плиты, трубы и фанеру от наших партнеров без использования бюджетных средств.

Сейчас вся страна страдает от того, что оккупанты целенаправленно избивают по объектам критической инфраструктуры. Как у вас обстоят дела с обеспечением электроэнергией населения и критической инфраструктуры?

я не могу сказать, что мы готовились ко всему этому, но вызовы связанные с войной приходят к нам к нам оно приходит раньше, чем к другим. Николаев с первых дней войны находится без освещения улиц. За две недели до блэкаутов мы включили его, чтобы люди могли по дороге с работы домой смотреть под ноги. Сейчас нас попросили экономить и единственное, что мы смогли сделать – это выключить уличное освещение и уменьшить количество электротранспорта до 60%. У нас сейчас нет крупных предприятий, которые могли бы использовать электроэнергию. Также из-за режима светомаски не работает освещение на улицах. Все эти блекауты не очень повлияли на нас. Если вы знаете, у нас с 12 апреля нет питьевой воды. Наши трубопроводы были перебиты, и мы используем системы локальные очистки. Я дал команду сделать пункты, где николаевцы могут получить питьевую воду. Это либо места скважин, либо места где очищается соленая вода. Эти точки сейчас обустраивают дизель-генераторами, поэтому даже при полном блэкауте у нас будет возможность использовать воду. Также мы в рамках подготовки к зиме закупаем буржуйки и делаем на наших объектах коммунальной собственности пункты для обогрева. Граждане там смогут погреться, если в их домах будет отключено отопление свет и вообще будет холодно.

Что нужно для того, чтобы полноценно восстановить водоснабжение?

В первую очередь нужно разминирование. Нам нужно пройти от Николаева в Херсон и проверить трубу на повреждения. Водопровод до Николаева – это две параллельные трубы диаметром 1,4 метра. Вес одного погонного метра труб 800 кг. Так что если нам нужно будет поменять отрезок 10 метров (это 8 тонн), нам нужно будет пригнать на место кран, а это не так просто в условиях войны. Сегодня разминирование уже производится. Фактически наши коммунальщики идут сразу за саперами. Те разминируют территорию вдоль трубы, а коммунальщики следом делают свою часть: демонтируют разрушенные участки водопровода, расчищают уцелевшие части и сваривают трубы. Главная станция водозабора находится можно сказать в самом Херсоне. На станции перекачки наши специалисты уже проверяют оборудование, которое там осталось. Многое россияне украли – одним словом, мародеры. Не буду раскрывать всех деталей, но главное, что ситуация не критична – все можно починить.

Сейчас население находится в трудных условиях. Каков сейчас процент расчетов с коммунальными предприятиями?

У нас маленький процент расчета. Многие спрашивают, нужно ли будет платить по возвращении в город. Так нужно будет платить. У нас были дискуссии или отапливать дома, где осталось 10-20% людей. Решили отапливать все дома, потому что без отопления они все квартиры покроются плесенью, а вся электроника и мебель сгниют. Поэтому я думаю, что деньги, которые будут потрачены на восстановление техники и квартиры, будут гораздо больше, чем те, которые нужно будет заплатить за отопление.

Вы покрываете дефицит коммунальных предприятий за счет местного бюджета?

Стоимость пополнения уставных фондов местным бюджетом. Худшая ситуация у нас с водоканалом. Там потери в связи с тем, что вода соленая, потери составляют более 50%. То есть качаем 80 тысяч кубических метров, а распределяем около 40. Собственно ситуация такая, что у людей нет денег, нет работы, наши ответственные плательщики это пенсионеры. К счастью, они получают пенсию и оплачивают всегда эти счета.

Большой дефицит городского бюджета?

Мы еще до войны были одним из самых милитаризованных городов. После начала войны зарплата в военных увеличилась, поэтому НДФЛ тоже увеличились. Дефицит бюджета составляет 35%. Но мы сейчас не используем бюджетные средства на капитальные расходы. У нас сегодня работает бюджет содержания каких-то текущих ремонтов или работ, но не капитальные расходы.

Вы подсчитывали ущерб от войны?

Нет, мы сможем в конце года сделать себе такую аналитику: как мы планировали бюджет, как он фактически отработал, что мы использовали, что осталось. Мы не тратим много денег. У нас на этот год была запланирована одна сумма до уборки улиц, косов и так далее, а фактически использовали до конца года половину этих средств.

Но главная наша задача сегодня – победить и сохранить жизнь военных и гражданских. Все остальное – восстановим, отстроим и станем как общество и страна лучшими, более осознанными и ответственными.