В Николаевской области с 1 декабря сократят комендантский час

С 1 декабря в Николаевской области изменят продолжительность комендантского часа и снимут ограничения на продажу алкоголя.

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Об этом сообщил глава Николаевской ОВА Виталий Ким.

"С 1 декабря будем менять комендантский час по всей Николаевщине, кроме деоккупированных территорий. Теперь комендантский час будет с 00:00 до 05:00. Также будут сняты все запреты по продаже спиртных напитков, кроме как для военных и спецслужб", - отметил он.

По его словам, также в Николаеве планируется разблокировать Соборную площадь и расширить список Пунктов Несокрушимости.

"Из-за похолодания увеличились расходы электричества, поэтому будем планово отключать. Также готовим в Николаеве места для размещения волонтеров и других людей, которых застала ночь в дороге", - добавил он.

Ранее в освобожденном Херсоне изменили продолжительность комендантского часа. Он продлится с 19.00 до 06.30.