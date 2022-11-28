У Миколаївській області з 1 грудня скоротять комендантську годину

З 1 грудня у Миколаївській області змінять тривалість комендантської години та знімуть обмеження на продаж алкоголю.

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Про це повідомив голова Миколаївської ОВА Віталій Кім.

"З 1 грудня будемо змінювати комендантську годину по всій Миколаївщині, окрім деокупованих територій. Тепер комендантська година буде з 00:00 до 05:00. Також будуть зняті всі заборони щодо продажу спиртних напоїв, окрім для військових і спецслужб", - зазначив він.

За його словами, також у Миколаєві планують розблокувати Соборну площу та розширити список Пунктів Незламності.

"Через похолодання збільшились витрати електрики, тому будемо планово відключати. Зараз працюємо над забезпеченням дизель генераторів. Також готуємо у Миколаєві місця для розміщення волонтерів та інших людей, яких ніч застала в дорозі", - додав він.

Раніше у звільненому Херсоні змінили тривалість комендантської години. Вона триває з 19.00 до 06.30.