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У Миколаївській області з 1 грудня скоротять комендантську годину
З 1 грудня у Миколаївській області змінять тривалість комендантської години та знімуть обмеження на продаж алкоголю.
Про це повідомив голова Миколаївської ОВА Віталій Кім.
"З 1 грудня будемо змінювати комендантську годину по всій Миколаївщині, окрім деокупованих територій. Тепер комендантська година буде з 00:00 до 05:00. Також будуть зняті всі заборони щодо продажу спиртних напоїв, окрім для військових і спецслужб", - зазначив він.
За його словами, також у Миколаєві планують розблокувати Соборну площу та розширити список Пунктів Незламності.Підписуйтесь на наш Telegram канал
"Через похолодання збільшились витрати електрики, тому будемо планово відключати. Зараз працюємо над забезпеченням дизель генераторів. Також готуємо у Миколаєві місця для розміщення волонтерів та інших людей, яких ніч застала в дорозі", - додав він.
Раніше у звільненому Херсоні змінили тривалість комендантської години. Вона триває з 19.00 до 06.30.