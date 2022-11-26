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Мешканців Миколаївської області закликають зробити запаси води
Голова Миколаївської ОВА Віталій Кім закликав мешканців області підготуватися до нових обстрілів із боку росіян.
Про це голова Миколаївської ОВА Віталій Кім повідомив у Telegram.
"Чекаємо, що нехороші люди знову будуть нападати на нашу електрику. Ми готові захищатись. Готуємо інформацію щодо води де і як можна бути знайти. Звертаюсь до всіх - зробіть собі запас води, зарядіть павербанки, подумайте, що стосується зв'язку, домовитесь з родичами, що робити, якщо його не буде", - наголосив він.
Він також звернувся до волонтерів “переключитись на дизель-генератори та паливо”.Підписуйтеся на наш YouTube канал
Кім додав, що росіяни продовжують погрожувати, що будуть нападати на українську енергосистему, тому треба бути готовим.
Нагадаємо, що на Миколаївщині обіцяють $100 за інформацію про корегувальників вогню.