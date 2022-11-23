На Миколаївщині обіцяють $100 за інформацію про корегувальників вогню

Влада Миколаївської області оголосила про "полювання" на корегувальників ворожого вогню.

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Про це повідомила пресслужба Миколаївської облдержадміністрації.

"Допоможи зберегти Миколаївщину від обстрілів. Надайте відомості на осіб, які на вашу думку корегують вогонь окупанта, військових РФ та допомагають їм", - йдеться у повідомленні.

Про виявлені факти необхідно повідомляти на пошту: [email protected], подаючи такі відомості:

1. ПІБ особи, що здає окупанту місця знаходження українських військових або корегує вогонь ворога (ПІБ, номер мобільного телефону, адреса мешкання, геолокація місця знаходження або інші наявні відомості, що допоможуть встановити особу).

2. Детальний опис події або фактів, за наявності фото та відео докази або факти в електронному вигляді, які вказують на те, що особа допомагає військовим рф.

3. ПІБ заявника, контактний номер телефону для подальшого зв’язку та уточнення обставин.

"Після детальної перевірки та підтвердження наданої інформації, ви отримаєте винагороду у розмірі 100 $", - підкреслили у Миколаївській облдержадміністрації.

Нагадаємо, Служба безпеки України просить українців повідомляти про зрадників і колаборантів на деокупованих територіях Миколаївської та Херсонської областей.