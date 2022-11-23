В Николаевской области обещают $100 за информацию о корректировщиках огня

Власти Николаевской области объявили "охоту" на корректировщиков вражеского огня.

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Об этом сообщила пресс-служба Николаевской облгосадминистрации.

"Помоги сохранить Николаевщину от обстрелов. Предоставьте сведения на лиц, которые, по вашему мнению, корректируют огонь оккупанта, военных РФ и помогают им", - говорится в сообщении.

Об выявленных фактах необходимо сообщать на почту: [email protected], подавая следующие сведения:

1. ФИО лица, сдающего оккупанту места нахождения украинских военных или корректирующего огонь врага (ФИО, номер мобильного телефона, адрес проживания, геолокация места нахождения или другие имеющиеся сведения, которые помогут установить личность).

2. Подробное описание события или фактов, при наличии фото и видео доказательства или факты в электронном виде, указывающие на то, что лицо помогает военным РФ.

3. ФИО заявителя, контактный номер телефона для дальнейшей связи и уточнения обстоятельств.

"После детальной проверки и подтверждения предоставленной информации, вы получите вознаграждение в размере 100$", - подчеркнули в Николаевской облгосадминистрации.

Напомним, Служба безопасности Украины просит украинцев сообщать о предателях и коллаборантах на деоккупированных территориях Николаевской и Херсонской областей.