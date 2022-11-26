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Жителей Николаевской области призывают сделать запасы воды
Глава Николаевской ОВА Виталий Ким призвал жителей области подготовиться к новым обстрелам со стороны россиян.
Об этом глава Николаевской ОВА Виталий Ким сообщил в Telegram.
"Ждем, что нехорошие люди снова будут нападать на наше электричество. Мы готовы защищаться. Готовим информацию о воде где и как можно быть найти. Обращаюсь ко всем - сделайте себе запас воды, зарядите павербанки, подумайте, что касается связи, договоритесь с родственниками, что делать, если его не будет", - подчеркнул он.
Он также обратился к волонтерам "переключиться на дизель-генераторы и топливо".Подписывайтесь на наш YouTube канал
Ким добавил, что россияне продолжают угрожать, что будут нападать на украинскую энергосистему, поэтому нужно быть готовым.
Напомним, что в Николаевской области обещают $100 за информацию о корректировщиках огня.