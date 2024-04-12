Для водообеспечения Николаева из резервного фонда госбюджета выделено 125,5 млн. грн

12 апреля на заседании Кабинета Министров было решено выделить из резервного фонда государственного бюджета 125,5 млн грн для обеспечения Николаева питьевой водой.

Об этом сообщил премьер-министр Денис Шмигаль.

"Это часть комплексных мер по ликвидации последствий российского теракта на Каховской ГЭС. Средства пойдут на компенсацию стоимости электроэнергии для подачи воды по каналу Днепр-Ингулец", - написал он.

Из-за разрушения агрессором Каховской ГЭС возникла проблема со снабжением питьевой водой для жителей города Николаева и на данный момент ситуацию удалось решить лишь частично - вода в город поступает из Ингульца. Для того чтобы обеспечить бесперебойную доставку воды и поддерживать ее необходимое качество, государство компенсирует соответствующие расходы.

В Минэкономики добавили, что средств, выделенных сегодня из резервного фонда, должно хватить для финансирования бесперебойного водоснабжения Николаева до конца июня.

"В соответствии с решением правительства средства на компенсацию стоимости электрической энергии, используемой для подачи воды по каналу Днепр-Ингулец, поступят в Минокружение для Государственного агентства водных ресурсов", - сообщили в ведомстве.

В дальнейшем планируется, что в государственный бюджет будут внесены соответствующие изменения, позволяющие обеспечить финансирование из основного фонда государственного бюджета для решения проблемы водоснабжения Николаева в долгосрочной перспективе.

Кабмин выделил средства на восстановление водоснабжения в Херсонской области

Напомним, 9 апреля Кабинет министров выделил более 176,5 млн грн для восстановления поврежденных водоснабжающих и теплоснабжающих объектов в Херсонской области, разрушенных в результате подрыва Каховской гидроэлектростанции.

Выделенные средства, которые из резервного фонда государственного бюджета, переданы Херсонской областной администрации.

Заместитель Министра экономики Игорь Фоменко указал, что планируется восстановить 25 объектов водоснабжения и 4 объекта теплоснабжения .

Средства, выделенные правительством, распределены следующим образом:

на восстановление водоснабжения – 139,38 млн грн;

на восстановление теплоснабжения – 37,16 млн грн.

Кроме того, ранее было выделено почти 980,6 млн. грн. из резервного фонда государственного бюджета для транспортировки питьевой воды в четырех областях, включая Херсонскую.

Также 22 августа 2023 года правительство дополнительно выделило 7 млрд грн для реализации экспериментального проекта строительства магистральных водопроводов от последствий уничтожения Каховской ГЭС, с общим бюджетом проекта в 8,5 млрд грн.

Для восстановления сетей водоснабжения в Николаеве нужны годы

Полное восстановление сетей водоснабжения в Николаеве будет длиться не один год и потребует немалых средств, заявил мэр Николаева Александр Сенкевич.

По его словам, следует понимать, что процесс будет длиться не один год. Есть два аспекта – финансовый и технический. Что касается финансового, то средства сейчас ищут. Этим вопросом активно занимается, в частности, глава Николаевской ОВА Виталий Ким, народные депутаты от Николаевщины.

Около полугода после разрушения Каховской ГЭС жители Николаева централизованно получали соленую воду, в результате трубы значительно повреждены. Теперь в городе придется заменить значительную часть системы водоснабжения.