Для водозабезпечення Миколаєва з резервного фонду держбюджету виділено 125,5 млн грн

12 квітня на засіданні Кабінету міністрів було вирішено виділити з резервного фонду державного бюджету 125,5 млн грн для забезпечення Миколаєва питною водою.

Про це повідомив прем’єр-міністр Денис Шмигаль.

"Це частина комплексних заходів із ліквідації наслідків російського теракту на Каховській ГЕС. Кошти підуть на компенсацію вартості електроенергії для подачі води каналом Дніпро-Інгулець", - написав він.

Через руйнування агресором Каховської ГЕС виникла проблема з постачанням питної води для жителів міста Миколаєва і на даний момент ситуацію вдалося вирішити лише частково - вода до міста надходить з Інгульця. Для того, щоб забезпечити безперебійну доставку води та підтримувати її необхідну якість, держава компенсує відповідні витрати.

В Мінекономіки додали, що коштів, які були сьогодні виділені з резервного фонду, повинно вистачити для фінансування безперебійного водопостачання Миколаєва до кінця червня.

"Відповідно до рішення уряду кошти на компенсацію вартості електричної енергії, що використовується для подачі води каналом Дніпро-Інгулець, надійдуть до Міндовкілля для Державного агентства водних ресурсів", - повідомили у відомстві.

В подальшому планується, що до державного бюджету будуть внесені відповідні зміни, які дозволять забезпечити фінансування з основного фонду державного бюджету для вирішення проблеми водопостачання Миколаєва в довгостроковій перспективі.

Кабмін виділив кошти на відновлення водопостачання у Херсонській області

Нагадаємо, 9 квітня Кабінет міністрів виділив понад 176,5 млн грн для відновлення пошкоджених водопостачальних та теплопостачальних об'єктів у Херсонській області, які були зруйновані в результаті підриву Каховської гідроелектростанції.

Виділені кошти, які походять із резервного фонду державного бюджету, передані Херсонській обласній адміністрації.

Заступник Міністра економіки Ігор Фоменко вказав, що планується відновити 25 об'єктів водопостачання та 4 об'єкти теплопостачання.

Кошти, виділені урядом, розподілені наступним чином:

на відновлення водопостачання - 139,38 млн грн;

на відновлення теплопостачання - 37,16 млн грн.

Крім того, раніше було виділено майже 980,6 млн грн з резервного фонду державного бюджету для транспортування питної води у чотирьох областях, включаючи Херсонську.

Також 22 серпня 2023 року, уряд додатково виділив 7 млрд грн для реалізації експериментального проекту будівництва магістральних водогонів від наслідків знищення Каховської ГЕС, з загальним бюджетом проекту у 8,5 млрд грн.

Для відновлення мереж водопостачання в Миколаєві потрібні роки

Повне відновлення мереж водопостачання у Миколаєві триватиме не один рік і потребує чималих коштів, заявив мер Миколаєва Олександр Сєнкевич.

За його словами, слід розуміти, що процес триватиме не один рік. Є два аспекти - фінансовий та технічний. Щодо фінансового, кошти наразі шукають. Цим питанням активно займається, зокрема, голова Миколаївської ОВА Віталій Кім, народні депутати від Миколаївщини.

Майже пів року після руйнування Каховської ГЕС жителі Миколаєва централізовано отримували солону воду, в результаті труби значно пошкоджені. Тепер в місті доведеться замінити значну частину системи водопостачання.