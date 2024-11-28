На восстановление разрушенного жилья осваивается лишь 13% денег, на фортификации 73%: каковы причины

Расходы государственного бюджета за январь-сентябрь 2024 составили 2,98 триллиона гривен, из чего на мероприятия, связанные с безопасностью и обороноспособностью государства, пошло почти 65%. Однако расходы составили на 7,3% меньше плана, свидетельствуют данные анализа выполнения госбюджета, утвержденного 26 ноября Счетной палатой, говорится в сообщении ведомства.

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Главной причиной названы незавершение закупок для приобретения товаров оборонного назначения. Чтобы годовой план был выполнен, в октябре-декабре необходимо провести расходы на мероприятия по нацбезопасности и обороне на 737 миллиардов гривен. Впрочем, как говорят в СП, столь значительная сумма создаст нагрузку на госбюджет в конце года и усилит риск роста дебиторской задолженности.

Кроме того, на социальную защиту граждан, попавших в сложные жизненные обстоятельства, потрачено на 20% меньше запланированного на январь-сентябрь, а на выплату субсидий — на 21,9% меньше.

Что касается резервного фонда госбюджета, 99,9% средств которого распределено правительством преимущественно на мероприятия безопасности и обороны, отмечается, что значительная часть распределенных расходов не была произведена вовремя.

В частности, на строительство фортификаций проведено 72,8% запланированных на отчетный период расходов, а на закупку оборудования оборонного назначения для Министерства обороны и Госслужбы специальной связи и защиты информации – всего 14,4%.

В свою очередь, из ресурса фонда ликвидации последствий вооруженной агрессии (его распределено 21,1 миллиарда гривен, или 85,8%) в январе-сентябре успели потратить на защиту объектов критической инфраструктуры только 69,1% плана на этот период, а на восстановление инфраструктурных объектов, в том числе жилья, всего лишь 12,6%.

Среди причин риска неиспользования Госагентством восстановления и развития инфраструктуры выделенных средств до конца года указано длительное перераспределение средств между объектами, низкое качество проектной документации, мобилизацию работников призывного возраста, выполняющих строительные работы, а также отсрочку проведения Казначейством платежей по капитальным расходам, которые осуществляются в порядке очередности.

Также в контролирующем органе отмечают, что главными распорядителями не обеспечено утверждение 3,6% паспортов бюджетных программ, что делает невозможным проведение соответствующих расходов.

"Эффективность управления средствами остается ключевым вызовом и главным риском в военное время. Промедление с распределением субвенций, низкое качество проектной документации, длительные перераспределения средств приводят к торможению реализации важных проектов", — говорят в Счетной палате.

Там рекомендуют пересмотреть бюджетные программы, обеспечить распределение субвенции на ремонт жилья для восстановления прав и возможностей людей, а также ускорить утверждение паспортов бюджетных программ.

Из чего наполнялся госбюджет в 2024 году

Доходы бюджета превысили утвержденный законом объем на 13,5%, составив 2,2 триллиона гривен, из чего в общий фонд поступило 1,5 триллиона (на 32,4% больше плана), а в специальный - 627,4 миллиарда гривен.

Вместе с тем зафиксировано сокращение на 16,6% внешней поддержки Украины от международных партнеров, полученных как заимствования и как безвозвратная помощь. Так, ключевыми источниками поступлений стали:

539,9 миллиарда гривен – налог на добавленную стоимость; 504,7 миллиарда гривен – собственные поступления бюджетных учреждений; 272,7 миллиарда гривен – безвозвратная помощь от ЕС, правительств иностранных государств, международных организаций, донорских учреждений; 230,6 миллиарда гривен – налог на доходы физических лиц; 200,9 миллиарда гривен – налог на прибыль предприятий.

В целом, по оценке Счетной палаты, в результате меньшего, чем прогнозировалось, роста реального ВВП, импорта товаров, потребительских цен, среднего обменного курса гривны к доллару и евро, в бюджет недополучено 56,8 миллиарда гривен запланированных доходов, при этом экономия расходов на погашение и обслуживание долга и некоторых расходов составилf 14,4 миллиарда гривен.

Дефицит госбюджета на конец третьего квартала составил 802,9 миллиарда гривен. На его покрытие 71,8% средств поступило из внутренних источников. При этом от размещения облигаций внутренних государственных ссуд, прежде всего военных, получено 377 миллиардов гривен, что на 2,8% меньше, чем в январе-сентябре предыдущего года.

В общем объеме внутренних заимствований в 1,5 раза увеличилась доля среднесрочных ОВГЗ, что сократило расходы на погашение внутреннего долга в этом году и будет способствовать уменьшению риска рефинансирования внутреннего долга в последующих бюджетных периодах.

Также с Единого казначейского счета привлечено 260 миллиардов гривен для покрытия временных кассовых разрывов общего фонда госбюджета. Как отмечают в СП, в случае непогашения до конца года задолженности перед ЕКС нагрузка на государственный бюджет в следующем году увеличится.

В свою очередь, государственный долг Украины за три квартала вырос на 16,1% до 6,4 триллиона гривен, однако указано, что экономия на его обслуживании из-за реструктуризации стала определенным облегчением для бюджета.