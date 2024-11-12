В Ирпене началось строительство новой многоэтажки на месте разрушенной (ФОТО)

В Ирпене Киевской области стартовало строительство новой многоэтажки на Гостомельском шоссе, 12/14/16 на месте разрушенной в результате российской агрессии.

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Об этом сообщил городской голова Ирпеня Александр Маркушин.

По его словам, прямое попадание вражеской авиабомбы в начале полномасштабного вторжения не оставило шансов на ремонт дома, поэтому его снесли.

Многоэтажка находилась в одном из наиболее пострадавших кварталов города, в котором шли ожесточенные бои в марте 2022 года.

"Тяжелое решение о демонтаже, разработка проекта строительства силами города и поиск решения, которое вернет жителей в родной дом — и наконец-то восстановление совместно с Международной организацией по миграции (МОМ)", — подчеркнул Маркушин.

Он добавил, что новый монолитно-каркасный дом на 3 подъезда будет иметь 9 этажей и вернет домой 78 семей.

Общая стоимость проекта составляет около 300 миллионов гривен.

Маркушин выразил благодарность МОМ и немецким спонсорам за вклад в восстановление города-героя Ирпеня, заместителя руководителя Офиса Президента Ирины Верещук за содействие и помощь в реализации проекта.

Мэр Ирпеня пообещал держать строительство под пристальным контролем.

Отметим, Александр Маркушин оценивает стоимость восстановления вызванных войной разрушений в городе в $1 млрд.

В результате боевых действий в конце февраля и в марте 2022 года город получил очень значительные разрушения. В частности, было разрушено и повреждено 9690 жилых домов и приусадебных построек и сооружений общей площадью 4,1 миллиона квадратных метров, что составляет 48% жилого фонда. Аналитический центр KSE Institute оценивает ущерб для инфраструктуры города в 25,3 миллиарда гривен.