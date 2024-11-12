В Ірпені почалося будівництво нової багатоповерхівки на місці зруйнованої (ФОТО)

В Ірпені Київської області стартувало будівництво нової багатоповерхівки на Гостомельському шосе, 12/14/16 на місці зруйнованої внаслідок російської агресії.

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Про це повідомив міський голова Ірпеня Олександр Маркушин.

За його словами, пряме влучання ворожої авіабомби на початку повномасштабного вторгнення не залишило шансів на ремонт будинку, тому його знесли.

Багатоповерхівка знаходилась в одному з найбільш постраждалих кварталів міста, в якому точилися запеклі бої у березні 2022 року.

"Важке рішення про демонтаж, розробка проєкту будівництва силами міста та пошук рішення, яке поверне мешканців до рідного дому — і нарешті відбудова спільно з Міжнародною організацією з міграції (МОМ)", - наголосив Маркушин.

Він додав, що новий монолітно-каркасний будинок на 3 під'їзди матиме 9 поверхів і поверне додому 78 сімей.

Загальна вартість проєкту становить майже 300 мільйонів гривень.

Маркушин висловив вдячність МОМ та німецьким спонсорам за внесок у відбудову міста-героя Ірпеня, заступниці керівника Офісу Президента Ірині Верещук за сприяння та допомогу в реалізації проєкту.

Мер Ірпеня пообіцяв тримати будівництво під пильним контролем.

Зауважимо, Олександр Маркушин оцінює вартість відновлення спричинених війною руйнувань у місті в $1 млрд.

Внаслідок бойових дій в кінці лютого та в березні 2022 року місто зазнало дуже значних руйнувань. Зокрема, було зруйновано та пошкоджено 9690 житлових будинків та присадибних будівель і споруд загальною площею 4,1 мільйона квадратних метрів, що складає 48% житлового фонду. Аналітичний центр KSE Institute оцінює збитки для інфраструктури міста у 25,3 мільярда гривень.