В Харькове определили победителей на восстановление Северной Салтовки

В Харькове завершился международный архитектурный конкурс, направленный на восстановление Северной Салтовки — одного из районов, наиболее пострадавшего во время войны.

Об этом сообщил городской голова Игорь Терехов.

Конкурс проводился в рамках разработки концепции Генерального плана города, инициированного Харьковом совместно с Фондом Нормана Фостера и привлек 258 участников со всего мира.

Трое победителей были объявлены 21 октября по решению жюри.

Как отмечается на сайте горсовета, на первом месте – британский проект "Исцеление Харькова: от руин до возрождения", который, в частности, фокусируется на укреплении зданий с помощью переработанных материалов местного производства и повышенной безопасности. Вторым стал китайский проект "Цветучесть навстречу солнцу", предусматривающий, в частности, расширение жилья новыми фасадами. Третье место занял турецкий проект Modus Vita, предлагающий модульную систему подземных укрытий с использованием высокопрочных бетонных панелей.

Терехов отметил, что это не только о восстановлении, но и о возможности создать современный Харьков — безопасный, комфортный город будущего.

Все работы отличились инновационными подходами, в частности, в области энергоэффективности, архитектурных решений и безопасности. Проекты будут использованы для разработки нового вида района, что будет совмещать лучшие идеи участников.

Восстановление Харькова

Напомним, конкурс на восстановление был объявлен еще 8 мая. Харьковский городской совет приглашал для участия архитекторов, градостроителей, инженеров и проектантов со всех уголков земного шара. Было обещано, что проекты победителей не только будут претворены в жизнь, но и применены в других локациях в рамках общины.

К восстановлению Харькова активно присоединяются международные партнеры, в том числе Германия. В начале мая ФРГ обнаружила инициативу присоединиться к возобновлению энергетических мощностей ТЭЦ и подстанций в Харькове восстановить все выбитые окна в Национальном университете имени Каразина. Берлин также обещает усилить противовоздушную оборону города и помочь с подготовкой к отопительному сезону.

Кроме того, Харьковский горсовет сотрудничает для восстановления инфраструктуры города с представителями делегации Программы развития ООН в Украине (ПРООН). Меморандум о взаимопонимании, направленный на углубление сотрудничества в направлении восстановления поврежденной инфраструктуры и повышения энергоэффективности города, был подписан 4 апреля 2024 года.