У Харкові визначили переможців на відбудову Північної Салтівки

У Харкові завершився міжнародний архітектурний конкурс, спрямований на відбудову Північної Салтівки — одного з районів, який найбільше постраждав під час війни.

Про це повідомив міський голова Ігор Терехов.

Конкурс проводився у рамках розробки концепції Генерального плану міста, ініційованого Харковом спільно з Фондом Нормана Фостера та залучив 258 учасників з усього світу.

Троє переможців були оголошені 21 жовтня за рішенням журі.

Як зазначається на сайті міськради, на першому місці - британський проєкт "Зцілення Харкова: від руїн до відродження", який, зокрема, фокусується на зміцненні будівель за допомогою перероблених матеріалів місцевого виробництва та підвищеній безпеці. Другим став китайський проєкт "Квітучість назустріч сонцю", що передбачає, зокрема, розширення житла новими фасадами. Третє місце посів турецький проєкт Modus Vita , що пропонує модульну систему підземних укриттів з використанням високоміцних бетонних панелей.

Терехов зазначив, що це не лише про відновлення, але й про можливість створити сучасний Харків — безпечне, комфортне місто майбутнього.

Усі роботи відзначилися інноваційними підходами, зокрема у галузі енергоефективності, архітектурних рішень та безпеки. Проєкти будуть використані для розробки нового вигляду району, що поєднуватиме найкращі ідеї учасників.

Відбудова Харкова

Нагадаємо, конкурс на відбудову було оголошено ще 8 травня. Харківська міська рада запрошувала до участі архітекторів, містобудівників, інженерів та проєктантів з усіх куточків земної кулі. Було обіцяно, що проєкти переможців не лише будуть втілені в життя, а й застосовані в інших локаціях у межах громади.

До відбудови Харкова активно з долучаються міжнародні партнери, зокрема Німеччина. На початку травня ФРН виявила ініціативу доєднатися до відновлення енергетичних потужностей ТЕЦ і підстанцій у Харкові, відновити усі вибиті вікна в Національному університеті імені Каразіна. Також Берлін обіцяє посилити протиповітряну оборону міста та допомогти з підготовкою до опалювального сезону.

Крім того, Харківська міськрада співпрацює для відновлення інфраструктури міста з представниками делегації Програми розвитку ООН в Україні (ПРООН). Меморандум про взаєморозуміння, спрямований на поглиблення співпраці у напрямку відновлення пошкодженої інфраструктури та підвищення енергоефективності міста був підписаний 4 квітня 2024 року.