Солнечные панели, аккумуляторы, генераторы: какие кредитные программы предлагают банки населению

Спрос украинцев на энергонезависимость остается одним из ключевых драйверов розничного кредитования. После масштабных атак на энергетическую инфраструктуру банки существенно расширили линейку продуктов для финансирования солнечных электростанций, аккумуляторов, инверторов, тепловых насосов и другого оборудования для автономного энергообеспечения.

Банки используют как собственные программы, так и государственные механизмы поддержки и международные программы. При этом, по данным НБУ, большинство кредитов предоставляется без государственного субсидирования, а около четверти — в рамках льготных программ.

Delo.ua предлагает аналитический обзор условий кредитования банками населения на покупку энергетического оборудования.

Что предлагает государство

Одним из основных инструментов поддержки домохозяйств стала государственная программа льготного кредитования на приобретение энергетического оборудования. Министерство энергетики сообщает, что граждане могут получить до 480 тыс. грн сроком до 10 лет под 0% годовых.

Программа ориентирована на владельцев домохозяйств площадью до 300 кв. м. Средства можно направить на:

солнечные панели;

ветровые установки;

системы накопления энергии

В программе принимают участие ПриватБанк, Ощадбанк, Укргазбанк, Sense Bank и Глобус Банк.

Президент Национальной ассоциации банков Украины Сергей Наумов называет государственную программу основным продуктом для населения. Ставка по кредиту может составлять от 0 до 7% годовых, а часть кредита компенсирует государство.

На каких условиях банки кредитуют население

Ощадбанк

В Ощадбанке заявляют, что банк является ключевым игроком рынка энергокредитования физических лиц, обеспечивая 71% всех таких кредитов в Украине. За последний год финучреждение выдало почти 8 тысяч кредитов на сумму более 1,5 млрд грн.

Банк работает сразу по двум направлениям. Первое — государственная программа совместно с Национальным учреждением развития. Она предполагает:

сумма кредита до 480 тыс. грн;

срок до 10 лет;

отсутствие залога;

компенсацию части ставки или части кредита государством.

Денежные средства можно использовать на солнечные или ветровые станции мощностью до 10 кВт, а также генераторы. В то же время банк требует подтверждения целевого использования средств.

Второе направление — собственная программа банка для энергоэффективных товаров. Она позволяет финансировать: зарядные станции; инверторы; аккумуляторы; тепловые котлы; солнечные панели; ветрогенераторы; монтажные работы и сопутствующие материалы.

Сумма такого кредита составляет от 50 до 400 тыс. грн, срок — до 5 лет, а ставка — 29% годовых со второго месяца после подтверждения целевого использования средств. Банк обещает отсутствие залога, скрытых комиссий и поручителей.

Сенс Банк

Sense Bank продвигает комплексную программу "Источник энергии", объединяющую государственные и собственные банковские продукты.

В рамках государственной программы банк кредитует на сумму от 20 тыс. до 480 тыс. грн сроком от 6 до 60 месяцев по ставке UIRD + 7%.

Параллельно действует программа банка на сумму от 50 тыс. до 500 тыс. грн; на срок от 5 до 60 месяцев, по ставке от 0,01%.

Финансирование доступно для приобретения и установки альтернативных источников энергии, в частности, солнечных панелей и комплектующих у партнеров банка.

Укргазбанк

Укргазбанк предлагает кредит "ЭнергоНезависимый" в рамках программы устойчивости и средств существования ЕБРР. Особенностью программы является возможность получить кэшбэк до 25% стоимости оборудования. Это касается: зарядных станций; инверторов; систем накопления энергии; солнечных панелей; тепловых насосов.

Условия кредитования следующие: сумма кредита составляет от 20 тыс. до 500 тыс. грн; срок кредитования — до 5 лет; собственный вклад заемщика должен составлять от 20%.

ОТП Банк

Руководитель проектов управления продажами розничного бизнеса OTP Bank Максим Гончарук рассказал, что банк финансирует не только классические солнечные электростанции, но и газотурбинные установки; ветровые электростанции; тепловые насосы; солнечные коллекторы; гибридные системы накопления энергии.

Максимальная сумма кредита составляет 1,25 млн грн, срок — до 84 месяцев. В банке обещают упрощенную процедуру. Так, предварительное решение по кредиту можно получить за 15 минут, а средства можно получить в день обращения. Нет ограничений по площади дома. Клиент самостоятельно выбирает оборудование. А банк не ограничивает подключение к "зеленому" тарифу.

УкрСиббанк

Начальник центра маркетинга и прямых продаж потребительского кредитования UKRSIBBANK BNP Paribas Group Виолетта Дикфидан сообщила, что банк работает по нескольким программам.

В рамках Программы поддержки энергетической безопасности ЕБРР клиенты могут получить от 5 тыс. до 500 тыс. грн сроком от 12 до 48 месяцев со ставкой 0,0001% и компенсацией до 25% в евро.

Программа включает солнечные электростанции; системы накопления энергии; тепловые насосы; теплоизоляцию, а также энергоэффективные окна и двери.

Также банк предлагает отдельные продукты на энергоэффективные товары и кредиты наличными на приобретение энергосберегающего оборудования.

Сумма кредитов — от 3 тыс. до 500 тыс. грн сроком до 60 месяцев без залога. Льготные условия действуют при условии, что не менее 50% кредитных средств направлено на энергоэффективные товары и это подтверждено документально.

Для кредитов от 100 тыс. грн. необходимо официальное трудоустройство, а для сумм свыше 300 тыс. грн — документальное подтверждение доходов.

ПроКредит Банк

Специалист по развитию розничного бизнеса ПроКредит Банка Сергей Шиян отмечает, что украинцы все чаще инвестируют в энергоэффективность жилья как способ сократить расходы и уменьшить зависимость от перебоев электроснабжения. Энергокредит от банка может покрывать как новые покупки, так и уже понесенные расходы или рефинансирование предыдущих ссуд.

Условия финансирования следующие:

от 100 тыс. до 3 млн. грн;

срок до 5 лет;

без первого взноса;

до 650 тыс. грн — без залога;

ставка — 22% годовых;

разовая комиссия — 1% + 1000 грн.

Рынок движется к массовому финансированию энергонезависимости

Комментарии банков свидетельствуют о том, что рынок энергокредитования для населения в Украине постепенно переходит от точечных программ к масштабному сегменту розничного банкинга. Банки конкурируют не только ставками, но и скоростью принятия решений, возможностью получить кэшбек или компенсацию, отсутствием залога и гибкостью относительно типа оборудования.

Ключевым драйвером спроса остается желание украинцев обеспечить свою энергетическую автономность в условиях длительных рисков для энергосистемы страны.