Сонячні панелі, акумулятори, генератори: які кредитні програми пропонують банки населенню

Попит українців на енергонезалежність залишається одним із ключових драйверів роздрібного кредитування. Після масштабних атак на енергетичну інфраструктуру банки суттєво розширили лінійку продуктів для фінансування сонячних електростанцій, акумуляторів, інверторів, теплових насосів та іншого обладнання для автономного енергозабезпечення.

Банки використовують як власні програми, так і державні механізми підтримки та міжнародні програми. При цьому, за даними НБУ, більшість кредитів надається без державного субсидування, а лише близько чверті — у межах пільгових програм.

Delo.ua пропонує аналітичний огляд умов кредитування банками населення на купівлю енергетичного обладнання.

Що пропонує держава

Одним із головних інструментів підтримки домогосподарств стала державна програма пільгового кредитування на придбання енергетичного обладнання. Міністерство енергетики повідомляє, що громадяни можуть отримати до 480 тис. грн строком до 10 років під 0% річних.

Програма орієнтована на власників домогосподарств площею до 300 м². Кошти можна спрямувати на:

сонячні панелі;

вітрові установки;

системи накопичення енергії.

У програмі беруть участь ПриватБанк, Ощадбанк, Укргазбанк, Sense Bank та Глобус Банк.

Президент Національної асоціації банків України Сергій Наумов називає державну програму основним продуктом для населення. Ставка за кредитом може становити від 0% до 7% річних, а частину кредиту компенсує держава.

На яких умовах банки кредитують населення

Ощадбанк

В Ощадбанку заявляють, що банк наразі є ключовим гравцем ринку енергокредитування фізичних осіб, забезпечуючи 71% усіх таких кредитів в Україні. За останній рік фінустанова видала майже 8 тисяч кредитів на суму понад 1,5 млрд грн.

Банк працює одразу за двома напрямами. Перший — державна програма спільно з Національною установою розвитку. Вона передбачає:

суму кредиту до 480 тис. грн;

строк до 10 років;

відсутність застави;

компенсацію частини ставки або частини кредиту державою.

Кошти можна використати на сонячні чи вітрові станції потужністю до 10 кВт, а також генератори. Водночас банк вимагає підтвердження цільового використання коштів.

Другий напрям — власна програма банку для енергоефективних товарів. Вона дозволяє фінансувати: зарядні станції; інвертори; акумулятори; теплові котли; сонячні панелі; вітрогенератори; монтажні роботи та супутні матеріали.

Сума такого кредиту становить від 50 до 400 тис. грн, строк — до 5 років, а ставка — 29% річних із другого місяця після підтвердження цільового використання коштів. Банк наголошує на відсутності застави, прихованих комісій та поручителів.

Сенс Банк

Sense Bank просуває комплексну програму "Джерело енергії", яка поєднує державні та власні банківські продукти.

У межах державної програми банк кредитує на суму від 20 тис. до 480 тис. грн строком від 6 до 60 місяців за ставкою UIRD + 7%.

Паралельно діє власна програма банку на суму від 50 тис. до 500 тис. грн; на строк — від 5 до 60 місяців; за ставкою від 0,01%.

Фінансування доступне для придбання та встановлення альтернативних джерел енергії, зокрема сонячних панелей і комплектуючих у партнерів банку.

Укргазбанк

Укргазбанк пропонує кредит "ЕнергоНезалежний" у межах Програми стійкості та засобів існування ЄБРР. Особливістю програми є можливість отримати кешбек до 25% вартості обладнання. Це стосується: зарядних станцій; інверторів; систем накопичення енергії; сонячних панелей; теплових насосів.

Умови кредитування наступні: сума кредиту складає від 20 тис. до 500 тис. грн; строк кредитування — до 5 років; власний внесок позичальника має скласти від 20%.

ОТП Банк

Керівник проєктів управління продажів роздрібного бізнесу OTP Bank Максим Гончарук розповів, що банк фінансує не лише класичні сонячні електростанції, а й газотурбінні установки; вітрові електростанції; теплові насоси; сонячні колектори; гібридні системи накопичення енергії.

Максимальна сума кредиту становить 1,25 млн грн, строк — до 84 місяців. У банку наголошують на спрощеній процедурі. Так, попереднє рішення щодо кредиту можна отримати за 15 хвилин, а кошти можна отримати в день звернення. Немає обмежень щодо площі будинку. Клієнт самостійно обирає обладнання. А банк не обмежує підключення до "зеленого" тарифу.

УкрСиббанк

Начальниця центру маркетингу та прямих продажів споживчого кредитування UKRSIBBANK BNP Paribas Group Віолетта Дікфідан повідомила, що банк працює за кількома програмами.

У межах Програми підтримки енергетичної безпеки ЄБРР клієнти можуть отримати від 5 тис. до 500 тис. грн строком від 12 до 48 місяців зі ставкою 0,0001% і компенсацією до 25% у євро.

Програма охоплює сонячні електростанції; системи накопичення енергії; теплові насоси; теплоізоляцію, а також енергоефективні вікна та двері.

Також банк пропонує окремі продукти на енергоефективні товари та кредити готівкою на придбання енергозберігаючого обладнання.

Сума кредитів — від 3 тис. до 500 тис. грн строком до 60 місяців без застави. Пільгові умови діють за умови, що щонайменше 50% кредитних коштів спрямовано на енергоефективні товари та це підтверджено документально.

Для кредитів від 100 тис. грн необхідне офіційне працевлаштування, а для сум понад 300 тис. грн — документальне підтвердження доходів.

ПроКредит Банк

Фахівець із розвитку роздрібного бізнесу ПроКредит Банку Сергій Шиян зазначає, що українці дедалі частіше інвестують в енергоефективність житла як у спосіб скоротити витрати та зменшити залежність від перебоїв електропостачання. Енергокредит від банку може покривати як нові покупки, так і вже понесені витрати або рефінансування попередніх позик.

Умови фінансування наступні:

від 100 тис. до 3 млн грн;

строк до 5 років;

без першого внеску;

до 650 тис. грн — без застави;

ставка — 22% річних;

разова комісія — 1% + 1000 грн.

Ринок рухається до масового фінансування енергонезалежності

Коментарі банків свідчать, що ринок енергокредитування для населення в Україні поступово переходить від точкових програм до масштабного сегмента роздрібного банкінгу. Банки конкурують не лише ставками, а й швидкістю ухвалення рішень, можливістю отримати кешбек або компенсацію, відсутністю застави та гнучкістю щодо типу обладнання.

Ключовим драйвером попиту залишається бажання українців забезпечити власну енергетичну автономність в умовах тривалих ризиків для енергосистеми країни.