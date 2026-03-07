Запланована подія 2

НБУ курс:

USD

43,81

+0,09

EUR

50,90

+0,07

Наличный курс:

USD

43,97

43,75

EUR

51,30

51,00

AI Лидеры

AI Лидеры
Четыре года большой войны

Четыре года
большой войны
Україна на межі блекауту

Україна на межі

блекауту
ТопФінанс-2026

ТопФинанс-2026
20 лет&nbsp;Delo.ua

20 лет 
Delo.ua
У жіночому підприємництві є Сенс!

У жіночому підприємництві

є Сенс!
Галузеві лідери 2025 року

Галузеві лідери

2025 року
Лідери бізнес-репутації

Лідери
бізнес-репутації
Двадцять сталевих років

Двадцять

сталевих років
Топ налогоплательщиков 2025

Топ налогоплательщиков

2025
Історії успіху з Ощадом

Історії успіху
з Ощадом
Найкращі роботодавці 2025

Лучшие
работодатели 2025
Свое дело

Свое 

дело
Инвестиции в образование

Инвестиции 

в образование
Обучение&nbsp;для жизни

Обучение 

для жизни
ТОП 50 СЕО

ТОП 50 

СЕО
Свободная энергия
  1. Свободная 
  2. энергия
Smart Money

Smart 

Money

Файлы Cookie

Я разрешаю DELO.UA использовать файлы cookie.

Политика конфиденциальности
Категория
Новости
Дата публикации
Переключить язык
Читати українською

Суда в Персидском заливе выдают себя за китайские из-за угрозы атак

танкер
Из-за атак беспилотников экипажи выдают себя за китайские. / Depositphotos

Экипажи гражданских судов, оказавшихся заблокированными в Персидском заливе из-за боевых действий, все чаще прибегают к тактике цифрового обмана. Капитаны танкеров и контейнеровозов массово изменяют данные в своих транспондерных системах, выдавая суда за китайские.

Об этом сообщает Delo.ua со ссылкой на сообщение Financial Times.

Согласно данным мониторинговых платформ, за последнюю неделю по меньшей мере десять судов изменили свои сигналы назначения на сообщения о китайском владельце или полностью китайском экипаже на борту.

Такой шаг продиктован надеждой, что иранские силы и их союзники воздержатся от атак на собственность страны, поддерживающей партнерские отношения с Тегераном.

Цифровые манипуляции с навигацией

Ситуация в регионе остается критической, поскольку в акватории Персидского залива находится около тысячи судов, общая стоимость которых вместе с грузом оценивается в 25 миллиардов долларов. Обстрелы затрагивают не только Ормузский пролив, но и северные районы залива вплоть до берегов Кувейта.

Кроме изменения национальной идентичности в информационных полях моряки используют манипуляции с GPS-сигналами. Это создает ложное представление о реальном местонахождении судна на картах, что теоретически должно запутать системы наведения управляемого оружия и беспилотников.

Тактика маскировки

Некоторые суда уже опробовали тактику маскировки на практике при прохождении опасных участков.

Например, судно Iron Maiden совершило быстрый переход через Ормузский пролив, временно идентифицировав себя как объект под китайским контролем. Другие экипажи выбирают альтернативные методы защиты, апеллируя к религиозному фактору.

В частности, топливный танкер Bogazici при пересечении пролива использовал в поле назначения идентификатор, подчеркивавший мусульманскую принадлежность экипажа, вернувшись к оригинальному названию только после выхода в безопасные воды.

Изменение данных в транспондере является технически простой процедурой, поскольку поле назначения заполняется капитаном вручную и предназначено преимущественно для предотвращения столкновений.

Возможность указывать любую информацию позволяет экипажам скрывать связи с определенными портами или странами, которые могут быть целями для нападения.

Эксперты отмечают, что подобная практика впервые стала массовой в Красном море во время хуситовских атак в 2023 году.

Напомним, 2 марта иранский командующий Корпусом стражей исламской революции Ирана (КИР) Ибрагим Джаббари заявил, что Ормузский пролив "закрыт", а Иран будет открывать огонь по любому судну, которое попытается пройти по этому маршруту.

В ответ на решение Ирана президент США Дональд Трамп заявил, что в ближайшее время ВМС США могут начать сопровождать танкеры через Ормузский пролив   при необходимости.

Автор:
Татьяна Бессараб