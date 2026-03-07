Суда в Персидском заливе выдают себя за китайские из-за угрозы атак

Экипажи гражданских судов, оказавшихся заблокированными в Персидском заливе из-за боевых действий, все чаще прибегают к тактике цифрового обмана. Капитаны танкеров и контейнеровозов массово изменяют данные в своих транспондерных системах, выдавая суда за китайские.

Об этом сообщает Delo.ua со ссылкой на сообщение Financial Times.

Согласно данным мониторинговых платформ, за последнюю неделю по меньшей мере десять судов изменили свои сигналы назначения на сообщения о китайском владельце или полностью китайском экипаже на борту.

Такой шаг продиктован надеждой, что иранские силы и их союзники воздержатся от атак на собственность страны, поддерживающей партнерские отношения с Тегераном.

Цифровые манипуляции с навигацией

Ситуация в регионе остается критической, поскольку в акватории Персидского залива находится около тысячи судов, общая стоимость которых вместе с грузом оценивается в 25 миллиардов долларов. Обстрелы затрагивают не только Ормузский пролив, но и северные районы залива вплоть до берегов Кувейта.

Кроме изменения национальной идентичности в информационных полях моряки используют манипуляции с GPS-сигналами. Это создает ложное представление о реальном местонахождении судна на картах, что теоретически должно запутать системы наведения управляемого оружия и беспилотников.

Тактика маскировки

Некоторые суда уже опробовали тактику маскировки на практике при прохождении опасных участков.

Например, судно Iron Maiden совершило быстрый переход через Ормузский пролив, временно идентифицировав себя как объект под китайским контролем. Другие экипажи выбирают альтернативные методы защиты, апеллируя к религиозному фактору.

В частности, топливный танкер Bogazici при пересечении пролива использовал в поле назначения идентификатор, подчеркивавший мусульманскую принадлежность экипажа, вернувшись к оригинальному названию только после выхода в безопасные воды.

Изменение данных в транспондере является технически простой процедурой, поскольку поле назначения заполняется капитаном вручную и предназначено преимущественно для предотвращения столкновений.

Возможность указывать любую информацию позволяет экипажам скрывать связи с определенными портами или странами, которые могут быть целями для нападения.

Эксперты отмечают, что подобная практика впервые стала массовой в Красном море во время хуситовских атак в 2023 году.

Напомним, 2 марта иранский командующий Корпусом стражей исламской революции Ирана (КИР) Ибрагим Джаббари заявил, что Ормузский пролив "закрыт", а Иран будет открывать огонь по любому судну, которое попытается пройти по этому маршруту.

В ответ на решение Ирана президент США Дональд Трамп заявил, что в ближайшее время ВМС США могут начать сопровождать танкеры через Ормузский пролив при необходимости.