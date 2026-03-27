Україна та Саудівська Аравія підписали угоду про оборонну співпрацю

Україна та Саудівська Аравія підписали документ про оборонне співробітництво між міністерствами оборони двох країн, який закладає основу для подальших контрактів, технологічної взаємодії та інвестицій.

Про це інформує Delo.ua з посиланням на повідомлення президента Володимира Зеленського.

За його словами, домовленість була підписана перед зустріччю зі спадкоємним принцом Саудівської Аравії Мухаммад бін Салман та передбачає поглиблення співпраці у сфері оборонних технологій і безпеки.

Зеленський зазначив, що Україна готова ділитися власною експертизою у сфері протидії ракетним і дроновим атакам, зокрема на тлі досвіду протистояння ударам з боку Росії. У цьому контексті сторони обговорили загрози безпеці в регіоні Близького Сходу та Затоки, а також вплив зовнішніх акторів на ескалацію конфліктів.

Окремо йшлося про ситуацію на паливних ринках і перспективи енергетичної співпраці між країнами. За словами глави держави, домовленості можуть мати взаємовигідний характер і посилити міжнародну роль України як безпекового партнера.

Нагадаємо, нещодавно Акціонерне товариство "Українська оборонна промисловість" та провідна саудівська компанія National Company for Mechanical Systems (NCMS) уклали угоду про стратегічне співробітництво.