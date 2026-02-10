"Укроборонпром" та саудівська провідна компанія у сфері ОПК домовилися про співпрацю: деталі угоди

Акціонерне товариство “Українська оборонна промисловість” та провідна саудівська компанія National Company for Mechanical Systems (NCMS) уклали угоду про стратегічне співробітництво.

Як пише Delo.ua, про це повідомив генеральний директор товариства Герман Сметанін.

Документ було підписано під час світової оборонної виставки World Defense Show.

"Підписання відбулося за сприяння Посольства України в Королівстві Саудівська Аравія та за безпосередньої участі Надзвичайного і Повноважного Посла України в Королівстві Саудівська Аравія Анатолія Петренка", - йдеться в повідомленні.

За словами Сметаніна, нова угода є важливою для українського ОПК. Вона відкриває шлях до глибокої інтеграції в оборонну екосистему Близького Сходу та посилить міжнародне партнерство України.

За даними "Укрінформу", команда АТ "Українська оборонна промисловість" розпочала роботу на міжнародній оборонній виставці World Defense Show 2026 у Ер-Ріяді. Відбулася зустріч з головою Генерального управління з розвитку оборонної галузі (GAAD) Саудівської Аравії.

Нагадаємо, АТ "Українська оборонна компанія" вперше увійшла до глобального рейтингу повноцінних виробників зброї SIPRI, посівши 52 місце.

Також "Укроборонпром" закріпив свій результат, посівши 49 місце в щорічному рейтингу топ-100 найкращих оборонних компаній світу.