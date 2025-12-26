Запланована подія 2

"Укроборонпром" оголосив про відбір незалежних членів наглядових рад

Акціонерне товариство "Українська оборонна промисловість" оголосило про початок відбору кандидатів на посади незалежних членів наглядових рад шести ключових підприємств оборонно-промислового комплексу.

Про це інформує Delo.ua з посиланням на УОП.

Напрями підприємств:

  • авіабудування;
  • виробництво радіолокаційної техніки;
  • виробництво боєприпасів і спецхімії;
  • виробництво транспортних машин;
  • виробництво броньованої техніки;
  • суднобудування.

Мета УОП — забезпечити формування професійного складу наглядових рад, які сприятимуть довгостроковому сталому розвитку підприємств, підвищенню прозорості та ефективності управління відповідно до принципів корпоративного управління та міжнародних практик.

Пошук кандидатів відкрито серед фахівців з досвідом у таких сферах:

  • корпоративне управління;
  • управління персоналом;
  • наукомістке машинобудування.

УОП закликає кваліфікованих професіоналів долучитися до формування ефективних та незалежних наглядових рад, які сприятимуть розвитку оборонної промисловості України.

Нагадаємо, на початку грудня президент Володимир Зеленський заявив про масштабне кадрове перезавантаження у ключових державних енергетичних компаніях та доручив уряду провести аналогічне оновлення в оборонній сфері. 

Автор:
Тетяна Гойденко