Зеленський оголосив масштабне перезавантаження наглядових рад у енергетиці та обороні

Президент Володимир Зеленський заявив про масштабне кадрове перезавантаження у ключових державних енергетичних компаніях та доручив уряду провести аналогічне оновлення в оборонній сфері. Повноваження значної частини чинних наглядових рад буде припинено вже сьогодні.

Як пише Delo.ua, про це свідчить повідомлення глави держави.

Перезавантаження наглядових рад

Зеленський заявив, що з премʼєр-міністеркою України Юлією Свириденко було обговорене кадрове перезавантаження в енергетичній сфері.

"Темп трансформації непоганий і має забезпечити повноцінну прозорість управління", - наголосив він.

Зокрема, вже сьогодні планується припинити повноваження значної частини членів наглядових рад ключових державних енергетичних компаній: "Центренерго", "Оператора ГТС України", "Оператора ринку", "Українських розподільних мереж" та "Енергетичної компанії України".

Новий склад наглядових рад мають сформувати вже у грудні, дотримуючись прозорої та справедливої процедури відбору.

Президент також доручив міністру оборони Денису Шмигалю терміново провести перезавантаження наглядових рад у оборонній сфері. Він наголосив, що саме через наглядові ради здійснюється управління та контроль за внутрішніми процесами в державних компаніях, і ця система має працювати бездоганно.

Президент також доручив прем’єр-міністерці інформувати ключових міжнародних партнерів про кроки, які уряд здійснює для зміцнення довіри до України та її інституцій.

Нагадаємо, уряд розпочав низку заходів для підвищення прозорості та ефективності роботи державних компаній. Вже ухвалено рішення про звільнення двох міністрів, запровадженосанкції щодо фігурантів матеріалів НАБУта розпочато перезапуск "Енергоатому", включно з відстороненням керівництвата аудитом компанії.