Зеленский объявил масштабную перезагрузку наблюдательных советов по энергетике и обороне

Президент Владимир Зеленский заявил о масштабной кадровой перезагрузке в ключевых государственных энергетических компаниях и поручил правительству провести аналогичное обновление в оборонной сфере. Полномочия значительной части действующих наблюдательных советов будут прекращены уже сегодня.

Как пишет Delo.ua, об этом свидетельствует сообщение главы государства.

Перезагрузка наблюдательных советов

Зеленский заявил, что с премьер-министром Украины Юлией Свириденко была обсуждена кадровая перезагрузка в энергетической сфере.

"Темп трансформации неплох и должен обеспечить полноценную прозрачность управления", - подчеркнул он.

В частности, уже сегодня планируется прекратить полномочия значительной части членов наблюдательных советов ключевых государственных энергетических компаний: "Центрэнерго", "Оператора ГТС Украины", "Оператора рынка", "Украинских распределительных сетей" и "Энергетической компании Украины".

Новый состав наблюдательных советов должен быть сформирован уже в декабре, соблюдая прозрачную и справедливую процедуру отбора.

Президент также поручил министру обороны Денису Шмыгалю срочно провести перезагрузку наблюдательных советов в оборонной сфере. Он подчеркнул, что именно через наблюдательные советы осуществляется управление и контроль за внутренними процессами в государственных компаниях, и эта система должна работать безупречно.

Президент также поручил премьер-министру информировать ключевых международных партнеров о шагах, предпринимаемых правительством для укрепления доверия к Украине и ее институтам.

Напомним, правительство предприняло ряд мер по повышению прозрачности и эффективности работы государственных компаний. Уже принято решение об увольнении двух министров, введены санкции в отношении фигурантов материалов НАБУ и начат перезапуск "Энергоатома", включая отстранение руководства и аудитом компании.