Зеленский объявил масштабную перезагрузку наблюдательных советов по энергетике и обороне
Президент Владимир Зеленский заявил о масштабной кадровой перезагрузке в ключевых государственных энергетических компаниях и поручил правительству провести аналогичное обновление в оборонной сфере. Полномочия значительной части действующих наблюдательных советов будут прекращены уже сегодня.
Как пишет Delo.ua, об этом свидетельствует сообщение главы государства.
Перезагрузка наблюдательных советов
Зеленский заявил, что с премьер-министром Украины Юлией Свириденко была обсуждена кадровая перезагрузка в энергетической сфере.
"Темп трансформации неплох и должен обеспечить полноценную прозрачность управления", - подчеркнул он.
В частности, уже сегодня планируется прекратить полномочия значительной части членов наблюдательных советов ключевых государственных энергетических компаний: "Центрэнерго", "Оператора ГТС Украины", "Оператора рынка", "Украинских распределительных сетей" и "Энергетической компании Украины".
Новый состав наблюдательных советов должен быть сформирован уже в декабре, соблюдая прозрачную и справедливую процедуру отбора.
Президент также поручил министру обороны Денису Шмыгалю срочно провести перезагрузку наблюдательных советов в оборонной сфере. Он подчеркнул, что именно через наблюдательные советы осуществляется управление и контроль за внутренними процессами в государственных компаниях, и эта система должна работать безупречно.
Президент также поручил премьер-министру информировать ключевых международных партнеров о шагах, предпринимаемых правительством для укрепления доверия к Украине и ее институтам.
Напомним, правительство предприняло ряд мер по повышению прозрачности и эффективности работы государственных компаний. Уже принято решение об увольнении двух министров, введены санкции в отношении фигурантов материалов НАБУ и начат перезапуск "Энергоатома", включая отстранение руководства и аудитом компании.