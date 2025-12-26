Запланована подія 2

НБУ курс:

USD

41,93

--0,22

EUR

49,43

--0,26

Наличный курс:

USD

42,15

42,00

EUR

49,85

49,65

20 лет&nbsp;Delo.ua

20 лет 
Delo.ua
У жіночому підприємництві є Сенс!

У жіночому підприємництві

є Сенс!
Галузеві лідери 2025 року

Галузеві лідери

2025 року
Лідери бізнес-репутації

Лідери
бізнес-репутації
Двадцять сталевих років

Двадцять

сталевих років
AI Лидеры

AI Лидеры
Топ налогоплательщиков 2025

Топ налогоплательщиков

2025
Історії успіху з Ощадом

Історії успіху
з Ощадом
Найкращі роботодавці 2025

Лучшие
работодатели 2025
Свое дело

Свое 

дело
Инвестиции в образование

Инвестиции 

в образование
Обучение&nbsp;для жизни

Обучение 

для жизни
ТОП 50 СЕО

ТОП 50 

СЕО
Свободная энергия
  1. Свободная 
  2. энергия
Smart Money

Smart 

Money
Перспективы рынка труда

Перспективы

рынка труда
путь ветеранов

Адаптация:

путь ветеранов

Файлы Cookie

Я разрешаю DELO.UA использовать файлы cookie.

Политика конфиденциальности
Категория
Новости
Дата публикации
Переключить язык
Читати українською

"Укроборонпром" объявил об отборе независимых членов наблюдательных советов

укроборонпром
Укроборонпром объявил об отборе независимых членов наблюдательных советов / Укроборонпром

Акционерное общество "Украинская оборонная промышленность" объявило о начале отбора кандидатов на должности независимых членов наблюдательных советов шести ключевых предприятий оборонно-промышленного комплекса.

Об этом сообщает Delo.ua со ссылкой на УОП .

Направления предприятий:

  • авиастроение;
  • производство радиолокационной техники;
  • производство боеприпасов и спецхимии;
  • производство транспортных машин;
  • производство бронированной техники;
  • судостроение.

Цель УОП — обеспечить формирование профессионального состава наблюдательных советов, способствующих долгосрочному устойчивому развитию предприятий, повышению прозрачности и эффективности управления в соответствии с принципами корпоративного управления и международными практиками.

Поиск кандидатов открыт среди специалистов с опытом в следующих областях:

  • корпоративное управление;
  • управление персоналом;
  • наукоемкое машиностроение.

УОП призывает квалифицированных профессионалов приобщиться к формированию эффективных и независимых наблюдательных советов, способствующих развитию оборонной промышленности Украины.

Напомним, в начале декабря президент Владимир Зеленский заявил о масштабной кадровой перезагрузке в ключевых государственных энергетических компаниях и поручил правительству провести аналогичное обновление в оборонной сфере.

Автор:
Татьяна Гойденко