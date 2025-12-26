- Категория
- Новости
- Дата публикации
-
- Переключить язык
- Читати українською
"Укроборонпром" объявил об отборе независимых членов наблюдательных советов
Акционерное общество "Украинская оборонная промышленность" объявило о начале отбора кандидатов на должности независимых членов наблюдательных советов шести ключевых предприятий оборонно-промышленного комплекса.
Об этом сообщает Delo.ua со ссылкой на УОП .
Направления предприятий:
- авиастроение;
- производство радиолокационной техники;
- производство боеприпасов и спецхимии;
- производство транспортных машин;
- производство бронированной техники;
- судостроение.
Цель УОП — обеспечить формирование профессионального состава наблюдательных советов, способствующих долгосрочному устойчивому развитию предприятий, повышению прозрачности и эффективности управления в соответствии с принципами корпоративного управления и международными практиками.
Поиск кандидатов открыт среди специалистов с опытом в следующих областях:
- корпоративное управление;
- управление персоналом;
- наукоемкое машиностроение.
УОП призывает квалифицированных профессионалов приобщиться к формированию эффективных и независимых наблюдательных советов, способствующих развитию оборонной промышленности Украины.
Напомним, в начале декабря президент Владимир Зеленский заявил о масштабной кадровой перезагрузке в ключевых государственных энергетических компаниях и поручил правительству провести аналогичное обновление в оборонной сфере.