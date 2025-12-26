"Укроборонпром" объявил об отборе независимых членов наблюдательных советов

Акционерное общество "Украинская оборонная промышленность" объявило о начале отбора кандидатов на должности независимых членов наблюдательных советов шести ключевых предприятий оборонно-промышленного комплекса.

Об этом сообщает Delo.ua со ссылкой на УОП .

Направления предприятий:

авиастроение;

производство радиолокационной техники;

производство боеприпасов и спецхимии;

производство транспортных машин;

производство бронированной техники;

судостроение.

Цель УОП — обеспечить формирование профессионального состава наблюдательных советов, способствующих долгосрочному устойчивому развитию предприятий, повышению прозрачности и эффективности управления в соответствии с принципами корпоративного управления и международными практиками.

Поиск кандидатов открыт среди специалистов с опытом в следующих областях:

корпоративное управление;

управление персоналом;

наукоемкое машиностроение.

УОП призывает квалифицированных профессионалов приобщиться к формированию эффективных и независимых наблюдательных советов, способствующих развитию оборонной промышленности Украины.

Напомним, в начале декабря президент Владимир Зеленский заявил о масштабной кадровой перезагрузке в ключевых государственных энергетических компаниях и поручил правительству провести аналогичное обновление в оборонной сфере.