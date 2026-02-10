Запланована подія 2

НБУ курс:

USD

43,03

--0,02

EUR

51,12

+0,36

Наличный курс:

USD

43,20

43,10

EUR

51,48

51,26

Україна на межі блекауту

Україна на межі

блекауту
ТопФінанс-2026

ТопФинанс-2026
20 лет&nbsp;Delo.ua

20 лет 
Delo.ua
У жіночому підприємництві є Сенс!

У жіночому підприємництві

є Сенс!
Галузеві лідери 2025 року

Галузеві лідери

2025 року
Лідери бізнес-репутації

Лідери
бізнес-репутації
Двадцять сталевих років

Двадцять

сталевих років
AI Лидеры

AI Лидеры
Топ налогоплательщиков 2025

Топ налогоплательщиков

2025
Історії успіху з Ощадом

Історії успіху
з Ощадом
Найкращі роботодавці 2025

Лучшие
работодатели 2025
Свое дело

Свое 

дело
Инвестиции в образование

Инвестиции 

в образование
Обучение&nbsp;для жизни

Обучение 

для жизни
ТОП 50 СЕО

ТОП 50 

СЕО
Свободная энергия
  1. Свободная 
  2. энергия
Smart Money

Smart 

Money

Файлы Cookie

Я разрешаю DELO.UA использовать файлы cookie.

Политика конфиденциальности
Категория
Новости
Дата публикации
Переключить язык
Читати українською

"Укроборонпром" и ведущая саудовская компания в сфере ОПК договорились о сотрудничестве: детали соглашения

Герман Сметанин/ Facebook
Украина и NCMS договорились о сотрудничестве. Фото: Герман Сметанин/ Facebook

Акционерное общество "Украинская оборонная промышленность" и ведущая саудовская компания National Company for Mechanical Systems (NCMS) заключили соглашение о стратегическом сотрудничестве.

Как пишет Delo.ua, об этом сообщил генеральный директор общества Герман Сметанин.

Документ был подписан во время Всемирной оборонной выставки World Defense Show.

"Подписание состоялось при содействии Посольства Украины в Королевстве Саудовская Аравия и непосредственном участии Чрезвычайного и Полномочного Посла Украины в Королевстве Саудовская Аравия Анатолия Петренко", - говорится в сообщении.

По словам Сметанина, новое соглашение важно для украинского ОПК. Она открывает путь глубокой интеграции в оборонную экосистему Ближнего Востока и усилит международное партнерство Украины.

По данным "Укринформа", команда АО "Украинская оборонная промышленность" приступила к работе на международной оборонной выставке World Defense Show 2026 в Эр-Рияде. Состоялась встреча с главой Генерального управления по развитию оборонной отрасли (GAAD) Саудовской Аравии.

Напомним, АО "Украинская оборонная компания" впервые вошла в глобальный рейтинг полноценных производителей оружия SIPRI, заняв 52 место.

Также "Укроборонпром" закрепил свой результат, заняв 49 место в ежегодном рейтинге топ-100 лучших оборонных компаний мира.

Автор:
Татьяна Бессараб