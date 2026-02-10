"Укроборонпром" и ведущая саудовская компания в сфере ОПК договорились о сотрудничестве: детали соглашения

Акционерное общество "Украинская оборонная промышленность" и ведущая саудовская компания National Company for Mechanical Systems (NCMS) заключили соглашение о стратегическом сотрудничестве.

Как пишет Delo.ua, об этом сообщил генеральный директор общества Герман Сметанин.

Документ был подписан во время Всемирной оборонной выставки World Defense Show.

"Подписание состоялось при содействии Посольства Украины в Королевстве Саудовская Аравия и непосредственном участии Чрезвычайного и Полномочного Посла Украины в Королевстве Саудовская Аравия Анатолия Петренко", - говорится в сообщении.

По словам Сметанина, новое соглашение важно для украинского ОПК. Она открывает путь глубокой интеграции в оборонную экосистему Ближнего Востока и усилит международное партнерство Украины.

По данным "Укринформа", команда АО "Украинская оборонная промышленность" приступила к работе на международной оборонной выставке World Defense Show 2026 в Эр-Рияде. Состоялась встреча с главой Генерального управления по развитию оборонной отрасли (GAAD) Саудовской Аравии.

Напомним, АО "Украинская оборонная компания" впервые вошла в глобальный рейтинг полноценных производителей оружия SIPRI, заняв 52 место.

Также "Укроборонпром" закрепил свой результат, заняв 49 место в ежегодном рейтинге топ-100 лучших оборонных компаний мира.