"Укроборонпром" и ведущая саудовская компания в сфере ОПК договорились о сотрудничестве: детали соглашения
Акционерное общество "Украинская оборонная промышленность" и ведущая саудовская компания National Company for Mechanical Systems (NCMS) заключили соглашение о стратегическом сотрудничестве.
Как пишет Delo.ua, об этом сообщил генеральный директор общества Герман Сметанин.
Документ был подписан во время Всемирной оборонной выставки World Defense Show.
"Подписание состоялось при содействии Посольства Украины в Королевстве Саудовская Аравия и непосредственном участии Чрезвычайного и Полномочного Посла Украины в Королевстве Саудовская Аравия Анатолия Петренко", - говорится в сообщении.
По словам Сметанина, новое соглашение важно для украинского ОПК. Она открывает путь глубокой интеграции в оборонную экосистему Ближнего Востока и усилит международное партнерство Украины.
По данным "Укринформа", команда АО "Украинская оборонная промышленность" приступила к работе на международной оборонной выставке World Defense Show 2026 в Эр-Рияде. Состоялась встреча с главой Генерального управления по развитию оборонной отрасли (GAAD) Саудовской Аравии.
Напомним, АО "Украинская оборонная компания" впервые вошла в глобальный рейтинг полноценных производителей оружия SIPRI, заняв 52 место.
Также "Укроборонпром" закрепил свой результат, заняв 49 место в ежегодном рейтинге топ-100 лучших оборонных компаний мира.