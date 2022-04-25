Дружеские объятия. Литва выпустит марку в поддержку Украины

В скором времени Почта Литвы выпустит марку в поддержку Украины, которая появится в продаже уже с 6 мая. Изображение для марки выбирали в результате конкурса, а победившее креативное агентство "Authors" заявило, что полученную премию пожертвует на нужды украинцев.

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Победителя конкурса почтовых марок определяла комиссия по почтовым маркам.

"Сейчас все мои мысли об Украине и ее народе. Я желаю выразить свою поддержку украинцам по-своему. Поскольку мой язык часто визуален, конкурс Почты Литвы побудил меня реализовать эти идеи и создать что-то, что было бы только для Украины", – говорит автор марки Э. Кирлите.

Он добавил, что хотел бы обнять весь украинский народ и сказать, что литовцы с ним.

"Мы все все видим и желаем, чтобы украинцы были свободны и счастливы. Поэтому я решил символически изобразить объятих людей, представляющих мир, тепло и любовь", - добавил он.

Напомним, что и наша "Укрпочта" анонсировала выпуск почтовой марки со знаменитым псом Патроном, помогающим спасателям в разминировании, а также крейсером "Москва", потопившим Вооруженные силы Украины.