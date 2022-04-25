"Укрпошта" випустить марки із псом Патроном

Державне підприємство "Укрпошта" анонсувало випуск поштової марки зі знаменитим псом Патроном, який допомагає рятувальникам у розмінуванні, а також крейсером “Москва”, який потопили Збройні сили України (ЗСУ).

Ми продовжуємо воювати з окупантом на інформаційному фронті, надаючи виключно перевірену інформацію та аналітику. Війна позбавила нас можливості заробляти, просимо Вашої підтримки. Підтримати delo.ua

Як повідомив на своїй сторінці у Facebook гендиректор "Укрпошти" Ігор Смілянський, який варіант буде найпопулярнішим для марки з собакою, громадяни України дізнаються завдяки голосуванню.

За словами Смілянського, голосування оголосять наступного тижня.

"Хтось хоче марку з Путіним, щоб збулося пророцтво за аналогією з маркою з кораблем. Або малюнок, присвячений ЗСУ, малюнок із цуценям, яке розмінує міну, малюнок, присвячений волонтерам, малюнок "Доброго вечора, ми з України", — написав Смілянський.

Патрон — пес джек-рассел-тер'єр, талісман Державної служби України з надзвичайних ситуацій (ДСНС), який здобув міжнародну популярність у ході російсько-української війни.

Згідно з інформацією ДСНС, до 19 березня Патрон допоміг виявити понад 90 вибухових пристроїв, які залишили російські війська.

Нагадаємо, раніше глава "Укрпошти" анонсував випуск другої марки серії з кораблем — "Російський військовий корабель...ВСЕ" або Russian Warship…DONE.

"В рамках цього блоку представлена ​​перша марка серії, тому всі бажаючі мати цей символ історії на згадку для себе отримають таку можливість (але не для відправлення) і другу, яку можна надіслати друзям в Україні та за кордон, оскільки вона буде також мати український та міжнародний номінал. Тираж марки складе 5 млн екземплярів, а конверта — 1 млн", — зазначив Смілянський.

Він додав, що "оскільки марка є паперовою, то навіть потужні DDоS атаки з боку Росії не завадять її випуску".

Раніше повідомлялося, що в новому інтернет-магазині "Укрпошти" можна купити марку "Російський військовий корабель, іди нах..й!", яку вже не продають у відділеннях. Глава компанії уточнив, що марки ще є.

Нагадаємо, зважаючи на великий попит, "Укрпошта" вирішила випустити наступну марку "Російський військовий корабель – все" тиражем у 5 млн екземплярів.