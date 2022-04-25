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"Укрпошта" випустить марки із псом Патроном
Державне підприємство "Укрпошта" анонсувало випуск поштової марки зі знаменитим псом Патроном, який допомагає рятувальникам у розмінуванні, а також крейсером “Москва”, який потопили Збройні сили України (ЗСУ).
Як повідомив на своїй сторінці у Facebook гендиректор "Укрпошти" Ігор Смілянський, який варіант буде найпопулярнішим для марки з собакою, громадяни України дізнаються завдяки голосуванню.
За словами Смілянського, голосування оголосять наступного тижня.
"Хтось хоче марку з Путіним, щоб збулося пророцтво за аналогією з маркою з кораблем. Або малюнок, присвячений ЗСУ, малюнок із цуценям, яке розмінує міну, малюнок, присвячений волонтерам, малюнок "Доброго вечора, ми з України", — написав Смілянський.Підписуйтеся на наш YouTube канал
Патрон — пес джек-рассел-тер'єр, талісман Державної служби України з надзвичайних ситуацій (ДСНС), який здобув міжнародну популярність у ході російсько-української війни.
Згідно з інформацією ДСНС, до 19 березня Патрон допоміг виявити понад 90 вибухових пристроїв, які залишили російські війська.
Нагадаємо, раніше глава "Укрпошти" анонсував випуск другої марки серії з кораблем — "Російський військовий корабель...ВСЕ" або Russian Warship…DONE.
"В рамках цього блоку представлена перша марка серії, тому всі бажаючі мати цей символ історії на згадку для себе отримають таку можливість (але не для відправлення) і другу, яку можна надіслати друзям в Україні та за кордон, оскільки вона буде також мати український та міжнародний номінал. Тираж марки складе 5 млн екземплярів, а конверта — 1 млн", — зазначив Смілянський.
Він додав, що "оскільки марка є паперовою, то навіть потужні DDоS атаки з боку Росії не завадять її випуску".
Раніше повідомлялося, що в новому інтернет-магазині "Укрпошти" можна купити марку "Російський військовий корабель, іди нах..й!", яку вже не продають у відділеннях. Глава компанії уточнив, що марки ще є.
Нагадаємо, зважаючи на великий попит, "Укрпошта" вирішила випустити наступну марку "Російський військовий корабель – все" тиражем у 5 млн екземплярів.