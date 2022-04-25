"Укрпочта" выпустит марки с псом Патроном

Государственное предприятие "Укрпочта" анонсировало выпуск почтовой марки со знаменитым псом Патроном, который помогает спасателям в разминировании, а также с крейсером “Москва”, который потопили Вооруженные силы Украины (ВСУ).

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Как сообщил на своей странице в Facebook гендиректор "Укрпочты" Игорь Смелянский, какой вариант будет самым популярным для марки с псом, граждане Украины узнают благодаря голосованию.

По словам Смелянского, голосование объявят на следующей неделе.

"Кто-то хочет марку с Путиным, чтобы сбылось пророчество по аналогии с маркой с кораблем. Или рисунок, посвященный ВСУ, рисунок со щенком, который разминирует мину, рисунок, посвященный волонтерам, рисунок "Добрый вечер, мы из Украины", – написал Смелянский.

Патрон – пес джек-рассел-терьер, талисман Государственной службы Украины по чрезвычайным ситуациям (ГСЧС), получивший международную известность в ходе российско-украинской войны.

Согласно информации ГСЧС, к 19 марта Патрон помог обнаружить более 90 взрывных устройств, которые оставили российские войска.

Напомним, ранее глава "Укрпочты" анонсировал выпуск второй марки серии с кораблем – "Русский военный корабль...ВСЕ" или Russian Warship…DONE.

"В рамках этого блока представлена ​​и первая марка серии, поэтому все желающие иметь этот символ истории на память для себя получат такую ​​возможность (но не для отправки) и вторую, которую можно прислать друзьям в Украине и за границу, поскольку она будет тоже иметь украинский и международный номинал. Тираж марки составит 5 млн экземпляров, а конверта – 1 млн", – отметил Смелянский.

Он добавил, что "так как марка является бумажной, то даже мощные DDоS атаки со стороны России не помешают ее выпуску".

Ранее сообщалось, что в новом интернет-магазине "Укрпочты" можно купить марку "Русский военный корабль, иди нах..й!", которую уже не продают в отделениях. Глава компании уточнил, что марки еще есть в наличии.

Напомним, учитывая большой спрос, "Укрпочта" решила выпустить следующую марку "Русский военный корабль – все" тиражом в 5 млн экземпляров.