Дружні обійми. Литва випустить марку на підтримку України

Незабаром “Пошта Литви” випустить марку на підтримку України, яка з'явиться у продажу вже з 6 травня. Зображення для марки обирали в результаті конкурсу, а креативне агентство Authors, яке перемогло, заявило, що отриману премію пожертвує на потреби українців.

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Переможця конкурсу поштових марок визначала комісія з поштових марок.

"Наразі всі мої думки про Україну і її народ. Я бажаю висловити свою підтримку українцям по-своєму. Оскільки моя мова часто візуальна, конкурс "Пошти Литви" спонукав мене реалізувати ці ідеї та створити щось, що було б лише для України", – каже автор марки Е. Кірліте.

Він додав, що хотів би обійняти увесь український народ і сказати, що литовці з ним.

"Ми всі все бачимо і бажаємо, щоб українці були вільними і щасливими. Тому я вирішив символічно зобразити обійнятих людей, які представляють мир, тепло і любов", – додав він.

Нагадаємо, що і наша "Укрпошта" анонсувала випуск поштової марки зі знаменитим псом Патроном, котрий допомагає рятувальникам у розмінуванні, а також крейсером "Москва", який потопили Збройні сили України.