С 1 января "Новая Почта" меняет тарифы из-за роста расходов

Из-за роста расходов компания "Новая почта" с 1 января вынуждена изменить тарифы. Да, доставка документов будет стоить 55 гривен, а отправка посылок от 50 гривен. Об этом сообщает пресс-служба компании.

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"Новая почта" за свой счет покупает генераторы, дополнительное оборудование для усиления связи, создает запасы топлива, чтобы отделения были пунктами несокрушимости, где независимо от наличия электричества принимают и выдают посылки, дают возможность клиентам подзарядить свои гаджеты. Учитывая скачки цен на топливо и другие расходы, Новая почта с начала 2023 года вносит изменения в тарифы. Мы делаем этот шаг, чтобы и дальше гарантировать своевременную и качественную доставку во время войны", - сообщают в пресс-службе.

Стоимость доставки в отделение и почтомат с 1 января будет рассчитываться одинаково.

Также "Новая почта" упраздняет дополнительную плату за возврат товара отправителю после проверки в отделении и с 1 января она будет бесплатной. Раньше это стоило 20 грн.

Тариф на доставку документов в фирменном картонном конверте в отделение и почтомат составит 55 грн.

Посылка между отделениями и почтоматами по городу:

• до 2 кг - 50 грн

• до 10 кг - 80 грн

• до 30 кг - 120 грн

Посылка между отделениями и почтоматами по Украине:

• до 2 кг - 70 грн

• до 10 кг - 100 грн

• до 30 кг - 140 грн

Доплата за доставку/забор курьером:

• для отправок до 30 кг - +35 грн в тариф.

• за каждые 100 кг для отправлений свыше 30 кг – +100 грн в тариф.

Напомним, с 1 января тарифы на отправку посылок в Польшу из-за EMS-сервиса "Укрпочты" будут снижены на 75%.