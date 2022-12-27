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С 1 января "Новая Почта" меняет тарифы из-за роста расходов
Из-за роста расходов компания "Новая почта" с 1 января вынуждена изменить тарифы. Да, доставка документов будет стоить 55 гривен, а отправка посылок от 50 гривен. Об этом сообщает пресс-служба компании.
"Новая почта" за свой счет покупает генераторы, дополнительное оборудование для усиления связи, создает запасы топлива, чтобы отделения были пунктами несокрушимости, где независимо от наличия электричества принимают и выдают посылки, дают возможность клиентам подзарядить свои гаджеты. Учитывая скачки цен на топливо и другие расходы, Новая почта с начала 2023 года вносит изменения в тарифы. Мы делаем этот шаг, чтобы и дальше гарантировать своевременную и качественную доставку во время войны", - сообщают в пресс-службе.
Стоимость доставки в отделение и почтомат с 1 января будет рассчитываться одинаково.
Также "Новая почта" упраздняет дополнительную плату за возврат товара отправителю после проверки в отделении и с 1 января она будет бесплатной. Раньше это стоило 20 грн.Подписывайтесь на наш YouTube канал
Тариф на доставку документов в фирменном картонном конверте в отделение и почтомат составит 55 грн.
Посылка между отделениями и почтоматами по городу:
• до 2 кг - 50 грн
• до 10 кг - 80 грн
• до 30 кг - 120 грн
Посылка между отделениями и почтоматами по Украине:
• до 2 кг - 70 грн
• до 10 кг - 100 грн
• до 30 кг - 140 грн
Доплата за доставку/забор курьером:
• для отправок до 30 кг - +35 грн в тариф.
• за каждые 100 кг для отправлений свыше 30 кг – +100 грн в тариф.
Напомним, с 1 января тарифы на отправку посылок в Польшу из-за EMS-сервиса "Укрпочты" будут снижены на 75%.